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CHP'li Kara'dan sağlık hizmetlerine yönelik kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Kara: - "TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi ile vatandaşın da milletvekillerine sunulan sağlık haklarına sahip olmalarına ilişkin düzenleme yapılmasını istiyoruz"

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, "TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi ile vatandaşın da milletvekillerine sunulan sağlık haklarına sahip olmalarına ilişkin düzenleme yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kara, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iktidarın sağlık politikalarını eleştirdi ve kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümet yetkililerinin sık sık "sağlıkta devrim yaptık" dediklerine vurgu yapan Kara ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kara, "Vatandaşların sağlık alanında yararlandıkları haklar ve tabi oldukları hükümler ücretsizmiş gibi kamuoyuna lanse edilse de sağlık hizmeti, kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde ücretli olmakla beraber oluşturulan Genel Sağlık Sigortası ile prim borçları da artık vatandaşlarımızın baş edemeyeceği kadar yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir." diye konuştu.

TBMM üyelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin yasal hükümlere değinen ve bu hakların bazı kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yine yasal düzenleme ile genişletildiğini kaydeden Kara, sağlık hizmetinin eşitlik ilkesi içinde verilmesi gerektiğini bildirdi.

Kara, "TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin işçisinden, memuruna, sosyal yardım alanında kendi işinin sahibi olanına ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerine, milletvekillerinin sağlık haklarına sahip olmaları için düzenleme istiyoruz. Sosyal devlet olmanın sorumluluğu tüm vatandaşlarının eşit haklardan yararlanmasını sağlamak, herhangi bir mağduriyet yaşamalarını önlemek, sıkıntılarına ve önemlisi sağlıklı yaşam haklarına sahip çıkmaktır." değerlendirmesini yaptı.

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CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara kanun teklifi Sağlık hizmeti

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