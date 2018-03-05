CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amerikan lobisinin ağır baskılarıyla şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için çalışma başlatıldığını öne sürerek, "Bu fabrikalar özelleşirse tamamı kapatılacak ve biz pancar şekerinden üretilen şekeri yiyemeyecek duruma geleceğiz. Hastalıklara yol açan bir nevi sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz" dedi. Köksal, ayrıca kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda hükümetin gerçekçi bir mücadele içinde olmadığını, mücadelenin kağıt üzerinde kaldığını söyledi.

'KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINDA MÜCADELE KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR'

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Karabük'e gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Köksal, hükümetin kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla ilgili gerçekçi bir mücadele içinde olmadığını belirterek, "Sadece kağıt üzerinde kalan söylemlerle mücadele eder gibi yaparak bir geçiştirme içindeler. Bu dönem Ak Parti iktidarında cinsiyet ayrımcılığı hat safhaya ulaşmış durumda. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın derneklerine iktidar tarafından yeteri kadar destek verilmediğini görüyoruz. Bugün Türkiye'deki çocuk istismarlarıyla ilgili de etkin bir mücadele olmadığını gözlemlemekteyiz. İstismarın yaşandığı yerlerin üstünü kapatarak, bunu görmezlikten gelerek bu işle asla mücadele edemezsiniz ve önleyemezsiniz. Bu konuda cezai yaptırımlar yetersiz. İktidar kanadı bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ettiler. Biz CHP olarak çocuk istismarlarıyla ilgili verilecek en ağır cezaları destekleyeceğimizi, bu konuda iktidara destek vereceğimizi söyledik. Ancak cezai yaptırım bu konuda tek başına yeterli değil" dedi.

Eğitimin önemine değinen Köksal, "Eğitim önemli. Küçük yaşlardan itibaren tüm çocuklarımızın bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi son derece önemli. İstismar, kadına şiddet, kadın cinayetleri bakımından önüne geçilememiş, bilakis artmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İktidar partisine sesleniyorum; Cinayetleri, şiddeti, istismarı kapatarak, görmezden gelerek bir şeyin önüne geçemezsiniz. Bunlarla gerçekten etkin mücadele etmek istiyorsanız önce samimi olacaksınız. Mecliste kurulan komisyonlardaki tavsiye kararlarına uyacaksınız, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapacaksınız, kamu spotları, eğitim, gerekli her türlü düzenlemeyi getireceksiniz. Kağıt üzerinde kınayarak, hamasi nutuklar atarak ne istismarı, ne şiddeti önleyemezsiniz, bilakis gelecek nesilleri istismara teslim etmiş olursunuz" diye konuştu.

'ZEHİR OLARAK TABİR EDİLEN NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETECEĞİZ'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Köksal, şöyle konuştu:

"Türk şekeri Amerikan kökenli nişasta bazlı şeker üreticilerine teslim edilecek. Amerikan lobisinin ağır baskılarıyla iktidar kanadına maalesef şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Biz bu konuda benim de içinde bulunduğum parti olarak 20 kişiden oluşan bir şeker komisyonu oluşturduk. Bununla ilgili Türkiye'de satışa sunulan tüm şeker fabrikalarını ziyaret ediyoruz. Bu 14 ilin sorunu değil, bu 81 ilin 80 milyonun sorunu. Çünkü bu fabrikalar özelleşirse maalesef büyük çoğunluğu hatta tamamı kapatılacak ve biz pancar şekerinden üretilen şekeri yiyemeyecek duruma geleceğiz. Zehir saçan, kanser, obezite, karaciğer yağlanması, alzheimer gibi son derece tehlikeli hastalıklara yol açan bir nevi sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz. Bu da hepimizin sağlığını tehdit eden bir durum olarak karşımıza çıkacak. Şehir hastaneleri açılmıştı, hasta garantili. Şimdi şeker fabrikalarını kapatıp millete kanser yapan şekeri yedirerek o hastanelere garanti ettikleri hastaları gönderecekler, vatandaşımız, yurttaşımızı hasta ederek."

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