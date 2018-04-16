CHP’li meclis üyesi Aydoğan için tören

Adana’da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden CHP’li Seyhan Belediye Meclis üyesi Ali Aydoğan için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan merhum Ali Aydoğan’ın kardeşi Sefa Aydoğan zor bir konuşma yaptığını ve kardeşi ile 30 yıl aynı mesleği birlikte yaptıklarını söyledi. Aydoğan, bildiği doğruları söylemekten asla vazgeçmeyen bir insanı kaybettiklerini kaydetti.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da, Ali Aydoğan ile uzun yıllar birlikte mücadele ettiklerinin altını çizerek herkesin siyasetten kaçtığı dönemlerde Aydoğan’ın İnsan Hakları Derneği başkanlığı yaptığını söyledi. Düşüncelerini söylemekten çekinmeyen bir insanı kaybettiklerini belirten Başkan Karalar, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.
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