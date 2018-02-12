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CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Ufuk Ova, bir sosyal paylaşım sitesindeki kendisine ait hesaptan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ederek, Ayvalık Belediye Meclis Üyeliği görevine bundan sonra ‘Halkın Meclis Üyesi’ sıfatıyla bağımsız devam edeceğini belirtti.Ufuk Ova; kendisine telefonla ulaşan muhabirimize ise istifası ile ilgili geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını söyledi.

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Ufuk Ova, bir sosyal paylaşım sitesindeki kendisine ait hesaptan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ederek, Ayvalık Belediye Meclis Üyeliği görevine bundan sonra ‘Halkın Meclis Üyesi’ sıfatıyla bağımsız devam edeceğini belirtti.
Ufuk Ova; kendisine telefonla ulaşan muhabirimize ise istifası ile ilgili geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını söyledi. Ayvalık’ta büyük bir mağazalar zincirinin yıllardır genel müdürlüğünü sürdüren Ufuk Ova, Gençer’in Belediye Başkanı seçilmesine ait propaganda çalışmaları sırasında da aktif rol oynamasıyla tanınıyordu.

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

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