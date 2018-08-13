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CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

CHP'de Değişim ve Umut Kurultayı için Ankara'da toplanan CHP'li muhalifler, "Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız" açıklaması yaptı.

Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-CHP'de Değişim ve Umut Kurultayı için Ankara'da toplanan CHP'li muhalifler, "Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız" açıklaması yaptı.
Ankara'da dün bir araya gelen CHP'li muhalifler, almış oldukları kararı yaptıkları yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklama da, CHP'nin yeniden iktidar alternatifi olmak zorunda olduğu belirtilerek, "CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut olmalı ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında ortaya çıkan ekonomik ve siyasal tablo karşısında yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin ve üyelerimizin talebi “değişim ve umut” olmuş ve bu beklenti partimizin Olağanüstü Kurultayı'nı toplanmasını gündeme getirmiştir. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması için sayısal yeterlilik sağlanmış, siyasal irade ortaya konulmuştur. Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ve yakın zamanda gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle ve partimizde tartışılan yapısal sorunlar karşısında yükselen Değişim ve Umut talebiyle Olağanüstü Kurultay'ın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir" denildi.
'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY BİR AN EVVEL TOPLANMALIDIR'
Açıklama da, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü Kurultay bir an evvel toplanmalıdır. Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız. Ertelenemez ihtiyacımız olan yapısal sorunlarımızın tartışılacağı yer kurultaydır. Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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