CHP'li muhaliflerin toplantısı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar." dedi.

Usluer, olağanüstü kurultay talep eden delegelerle, bundan sonraki süreçte izleyecekleri yol haritalarını belirlemek üzere Ankara'da bir otelde gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Olağanüstü kurultay talebiyle imza veren 630 delegeyi temsilen her ilden en az 1 kişi olmak üzere 400 kişinin toplantıya katıldığını belirten Usluer, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP'nin yapamadığı siyasal değerlendirmenin burada yapıldığını ifade etti.

Seçimli olağanüstü kurultayın yapılması için 630 imza toplandığını dile getiren Usluer, "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar." diye konuştu.