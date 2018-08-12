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CHP'li muhaliflerin toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer: - "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar" - "(Disiplin iddiaları) Olağanüstü kurultay talebi tüzüğün bize verdiği bir haktır. O hakkı tüzüğün öngördüğü biçimde kullandık. Buradan bir disiplin süreci çıkmaz"

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar." dedi.

Usluer, olağanüstü kurultay talep eden delegelerle, bundan sonraki süreçte izleyecekleri yol haritalarını belirlemek üzere Ankara'da bir otelde gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Olağanüstü kurultay talebiyle imza veren 630 delegeyi temsilen her ilden en az 1 kişi olmak üzere 400 kişinin toplantıya katıldığını belirten Usluer, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP'nin yapamadığı siyasal değerlendirmenin burada yapıldığını ifade etti.

Seçimli olağanüstü kurultayın yapılması için 630 imza toplandığını dile getiren Usluer, "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar." diye konuştu.

Delegelerin, CHP'de yeni bir yönetim anlayışının gerekliliğinin arkasında olduğunu vurgulayan Usluer, yerel seçimler öncesinde olağanüstü seçimli kurultayın yapılmasını istediklerini kaydetti.

Usluer, konuşmaların ardından atacakları adımlara ilişkin bir oylama yapıp hafta içinde bir deklerasyon yayımlayacaklarını bildirdi.

Gaye Usluer, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kurultayda ısrarcı olanların disipline sevk edileceği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Öyle bir açıklaması olmadı Sayın Genel Başkanımızın. Medya tarafından farklı şekilde yorumlandı. Olağanüstü kurultay talebi tüzüğün bize verdiği bir haktır. O hakkı tüzüğün öngördüğü biçimde kullandık. Buradan bir disiplin süreci çıkmaz." yanıtını verdi.

- "Her seçenek konuşuluyor"

"Yeniden bir imza toplama süreci olacak mı? Tüzük kurultayına gidilecek mi?" sorusunu Usluer, "Her seçeneğin konuşulduğu, tartışıldığı bir toplantı devam ediyor." şeklinde cevapladı.

Usluer, bu seçenekler arasında yargı yolunun hiç gündeme gelmediğinin altını çizdi.

Öte yandan, toplantı başladığında salonda olan CHP'li Muharrem İnce, yaklaşık 40 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Toplantı, daha sonra İnce olmadan devam etti.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de katıldı.

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