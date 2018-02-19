CHP’li Özdemir ve yönetiminden Başkan Özakcan’a ziyaret

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Aydın İl Kadın Kolları Kongresi’nde güven tazeleyen Ayşe Özdemir, yeni yönetimi ile birlikte Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Özdemir ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özakcan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sosyal hayatımızda yaptığı en ciddi devrimlerden birinin kadın hakları olduğu unutulmamalıdır. Atatürk’ten aldığımız ilhamla her zaman kadınlarımızı benimsiyor ve siyasette aktif olarak rol almalarını destekliyoruz. Yeniden başkanlığa seçilen Ayşe hanımı kutluyor, yeni yönetimi ile bundan sonraki dönemde yapacağı çalışmalarda da başarılar diliyorum” dedi.
Efeler Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden Özdemir, Başkan Özakcan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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