CHP'li Özel: 16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuş?

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Türkiye Kandil'e girebilir" açıklamasını eleştirerek, "Bu, şu demek; 'Seçimi kazanamıyoruz. Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var.' 16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve partinin Manisa'dan 1'inci sıra milletvekili adayı Özgür Özel, Manisa Girişimciler Derneği'nce (MAGİDER) 24 Haziran seçimleri için düzenlenen 'MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor' programının ilk konuğu oldu. Özel ile birlikte CHP Manisa 10'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ve sanayiciler de programa katıldı.

CHP'li Özel, programdaki konuşmasında, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Haziran Cuma günü Manisa'ya bir dizi ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun hem iş dünyası temsilcileri hem esnaf hem de vatandaş ile buluşacağını kaydeden Özel, "Saat 10.00 Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerin katılacağı bir toplantı yapılacak. Ulusal kanalların canlı yayın yapacağı program, 1,5 saat boyunca sürecek. Ağırlıklı olarak ekonominin konuşulacağı bir toplantı olacak. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız saat 12.00'de Manisalı kamyoncular ile bir araya gelecek. Sıkıntıları boyları aşmış olan Manisa Taşıma Kooperatifi üyeleriyle buluşacak. 500'ün üzerinde kamyoncunun sıkıntılarını yakından dinledikten sonra, ulaştırma sektöründeki projelerimizi anlatacak. Ardından Saruhanlı ilçesinde kısa bir şehir turu yaptıktan sonra Akhisar ilçesine geçecek. Akhisar'daki bir otelde yaklaşık 1000 kişilik bir katılımla esnaf, tüccar, sanayici, işadamları ve muhtarlarla bir araya gelecek. Orada 2018 seçim bildirgemizi, 24 Haziran sonrası CHP'nin parlamentoda yapacaklarını, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin manifestosunda yer verdiği projeleri anlatacak" dedi.

'HEYETİMİZ RAPORUNU HAZIRLIYOR'

Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin usule uygun yapılmadığı yönündeki iddiasını hatırlatan Özel, CHP heyetinin, Gülen'in iadesine ilişkin dosyaları incelediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun yapılmadığına ilişkin kendisine ulaşan bilgilerden sonra bu konuyu gündeme getirmiştir. Ardından bu konu bir polemiğe dönüştürüldü. Belgelerin oluşturduğumuz uzman kişiler tarafından incelenmesi talebimiz oldu. Bu talebe, geçtiğimiz günlerde nihayetinde cevap verildi. 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de, 4 kişiden oluşan 2'si milletvekilimiz, 2'si de konunu uzmanı hukukçudan oluşan heyetimiz incelemelerini tamamladılar. 5 saati geçen incelemelerin sonucunda, bize heyetimizden verilen bilgi, gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde sayın cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Hedefimiz bugün akşam saatlerinde raporumuzu sayın cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmaktır. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar sayın Muharrem İnce ve Genel Başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır."

'BİNALİ YILDIRIM, AK PARTİ'NİN SON BAŞBAKANIDIR'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Başbakan'ın son katıldığı Milli Güvenlik Kurulu" açıklamasını eleştiren Özel, "Sayın Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Bununla ilgili iki hususa cevap vermek gerekiyor. Dün 'Başbakan'ın son katıldığı Milli Güvenlik Kurulu' dediler. Bugün 'Başbakan'ın katıldığı son Bakanlar Kurulu'nu yaptık' diyorlar. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Son Başbakanı, son günleri' diye Binali Yıldırım, kendisini tanıtıyor. Bu haksızlık, hadsizlik. Bu yapılacak olan seçimlere ve Türkiye'nin geleceğine ipotek koymadır. Bu kimsenin hakkında ve haddi de değildir. Doğru olan bir tek şey vardır. Binali Yıldırım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son başbakanıdır" dedi.

CHP'li Özel, Muharrem İnce'nin parti rozetini çıkardığını, partili cumhurbaşkanı olmayacağını ve tüm halkı kucaklayacağını da söyledi.

'DEMEK Kİ KAYBETMEYİ ŞİMDİDEN KAFAYA KOYMUŞSUN'

AK Parti'deki bakanların tekrar bakan olmayacağını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi eğer en iyi ekiple yönetiyorsanız Bakanlar Kurulu en iyi ekibiniz değil midir? Damadınız, en iyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı değil miydi? Süleyman Soylu, bulabildiğiniz en iyi İçişleri Bakanı değil miydi? Hepsini neden milletvekili adayı yaptınız. Şimdiki sistemde milletvekilleri bakan olamıyor. Parlamentoda 301 önemli diyorsunuz. Peki onlar parlamentodaysa yani sizin A takımı oldu, Z takımı. Z raporunu aldınız. Gün sonunu aldınız, onları çekmeceye koydunuz. Oysa CHP parlamentodan ve parlamenter sistemden ümidini kesmediğini ifade etmektedir. Demek ki AK Parti'li bakanlar da geleceğin parlamenter sistemde olduğunu, iktidarın CHP, seçimi kazanacak olanın da Muharrem İnce olduğunu görüyorlar ki bizim önerdiğimiz sisteme doğru koşuyorlar. Kendilerinin önerdiği sistem bakanların dışarıdan atanmasıdır. Bir tanenizin içinde reisinize güven yok mu? Seçimi o kazanacak, bana tekrar bakacak, diye. Sayın Tayyip Erdoğan bu bakanlar kötüydüyse neden şimdi bakan yaptın? İyiyse neden milletvekili yapıyorsun? Gelecekte bakan yapmamayı kafaya koymuşsun. Demek ki kaybetmeyi şimdiden kafaya koymuşsun."

'AFRİN AYAKLARINA DOLAŞTI'

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın 'Türkiye Kandil'e girebilir' açıklamasını da eleştiren Özel, bunun siyasi hesap olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Bu, şu demek. 'Seçimi kazanamıyoruz. Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var'. Orduyu Mehmetçik'i öne sürüp, oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz; diye bakacaksınız. Mehmetçik'imizin ayağına taş değse yüreğimiz sızlar. 16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar? 16 yıldır Kandil ile her türlü ilişkiyi kuranlar, 'Biz adayla konuşuyoruz' diyenler, sizin konuştuğunuz sohbet ettiğiniz ve övdüğünüz Abdullah Öcalan'dır. Mutabakat halinde dediğiniz dağ Kandil, oradaki Cemil Bayık'tır. Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler. 16 yıl boyunca Kandil ile ahbaplık yapanların son 16 günde Kandil'e girme hesapları askeri ve milli menfaatleri değil, sadece ve sadece siyasi menfaatleri ifade etmektedir. Mehmetçik bu ülke için hangi görevi yaparsa başımızın tacıdır. Her zaman Mehmetçik'imizin arkasındayız. Ayağına taş değmesin Mehmetçik'imizin; ama kimse de Mehmetçik'i 24 Nisan seçim hesaplarına alet etmeye çalışmasın. Afrin hepimizin ortak meselesiydi. Afrin ayaklarına dolaştı. Afrin'de gelen şehitlerin ailelerinin hepsinin sıvasız evlerde oturduğunu, gariban çocuklar olduğunu gördük. Bakan evlatlarının bedelli askerlikle teskere alıp, vatan evlatlarının siyaset uğrunda şehit edildiği bir saray düzenine hepimiz karşı çıkıyoruz."

'AF' AÇIKLAMASI: KAPALI OLAN FIRINDAN EKMEK ÇIKAR MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümete yönelik af çağrısını da değerlendiren CHP'li Özel, şöyle konuştu:

"Bahçeli'nin gündemde tuttuğu konu, kendi samimiyetsizliğidir. Af, Anayasa'ya göre, yasaya göre falan değil; 5'te 3 nitelikli çoğunlukla çıkar. Meclis açık olacak ve 330 milletvekili oy verecek. Meclis kapandı. Meclis kapanırken, Devlet Bahçeli'nin partisi 1 gün önce AK Parti ile Meclis'i kapatmakta mutabakata vardı. Meclis kapanırken, sesini çıkarmadı. Şimdi 'af' diyor. Kapalı olan fırından ekmek çıkar mı? Devlet Bahçeli, vatandaşın gözünün içine baka baka onların duygularıyla oynuyor. Meclis'in açık olmadığı bir dönemde 'Bayramdan önce af çıkacak' demek vatandaşa duygu istismarından başka bir şey değildir. Bugün kader mahkumlarından bahsediyor. Kader mahkumlarının ailelerini uykusuz bırakmak adı da Devlet olan ve devletin adamı olma iddiasında olan ama son süreçte bu konuda kendisine inananları çok mahcup eden birine de yakışmaz. Eğer af çıkacaksa toplumsal mutabakatla olur. Meclis'te olur. Bütün partilerin katılımıyla olur. CHP olarak bir af konuşulacaksa önce toplumdaki mutabakatın aranıp, sonra da tüm partilerin mutabakat sağlaması gerektiğini biliriz. Bunun dışında her türlü ifadeyi söylemek duygu istismarından başka bir şey değildir."

CHP'li Özel, açıklamalarının ardından programa katılan iş insanlarının siyasetçilerden beklentilerini dinledi.