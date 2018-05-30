CHP'li Özel: Adalet Bakanı beni telefonla aradı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Adalet Bakanı, beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı? Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi.

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Buradaki ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yüklendi. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Fetullah Gülen'in iadesini talep ettiği dosyanın usulüne uygun hazırlanmadığını ifade ettiğini hatırlatan Özel, "Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, biraz da eski Adalet Bakanı olma sıfatıyla, 'Gelin belgeleri inceleyin' demişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın görevlendirdiği uzman 2 hukukçu ve grubumuzdan görevlendirilen 2 milletvekilimizi, dört kişilik bir heyet olarak Adalet Bakanlığı'na geçen 25 Mayıs'ta resmi yazı ile bildirdik. Bugüne kadar geçen süre içinde her hangi bir gelişme yaşanmamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazartesi akşamı televizyonda bu konuya açıklık getireceğini söyleyip, konunun adını dahi anmamıştı. Adalet Bakanı, dün akşam üzeri beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı. Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi.