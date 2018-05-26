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CHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır.

CHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştır

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun" dedi.
CHP’li Özgür Özel, Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa İYİ Parti Kırıkkale yöneticileri ile CHP milletvekili adayları, sivil toplum örgütleri ve partililer katıldı. Törende konuşan Özgür Özel, Cumhuriyet mücadelesi verdiklerini belirterek, "Hal böyle olunca, artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır. Elbette farklılıklarımız var. Elbette aynı şeyleri düşünmüyoruz. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun" dedi.
AK Parti-MHP ittifakını eleştiren Özel, "Bugün karşımızda geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenler bugün birtakım koltuk mücadeleleri uğruna bu söylediklerini yutmuş, tükürdüklerini yalamış ve sadece kendi iktidarlarını korumak, kollamak, oturdukları koltukları kaptırmamak, ele geçirdikleri yetkileri kaybetmemek, yaptıkların hesabını vermemek için sıkı sıkıya birbirlerine sarılmışlardır" diye konuştu.
Türkiye’de insanların umutsuz olduğunu söyleyen Özel, "Daha geçen seçimde AKP’ye oy vermiş anneler çocuklarının geleceğini kararttıkları için pişmanlık duymaktadırlar. Anneler ‘koltuğunu düşünenler, kendi geleceğini düşünenler bizim evlatlarımızın geleceği ile oynamaktadır’ demektedirler. Bütün annelere sesleniyoruz; CHP iktidarında Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında seçim ile sınav tarihleri çakışırsa ertelenen seçim tarihi olacaktır. Kimse çocukların geleceği ile oynamayacaktır" dedi.

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CHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştırCHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştırCHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştırCHP'li Özel: Artık işin solcusu sağcısı bir kenarda kalmıştır

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