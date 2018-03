"Bu seçimde kilit parti olarak tek bir partiyi görmek mümkün değil"

Özel, AK Parti’li Mustafa Şentop ve Saadet Partisi’nin görüşmesiyle ilgili soruya, "Bu seçimde tüm partiler kilit parti tüm seçmenler kilit seçmen. Bu seçimde kilit davranış biçimi sandığa gidip Cumhuriyete sahip çıkmak. Bu seçimde kilit parti olarak tek bir partiyi görmek mümkün değil. Her bir partinin varlığı ve duruşu aynı değerde değerli. Burada kilit davranış biçimi birlikte olanların birbirine göstereceği nezaket, anlayış birbirinin hukukuna saygı. 16 Nisan sırasında, sonrasında ve şimdi bu nezaketi, saygıyı, özeni tüm hayır oyunda birleşmiş olan ve cumhuriyet ittifakı kurmuş olan tüm bileşenlerde görüyorum. Bizde bunu sürdürüyoruz. Bir tek parti değil, hepimizin birlikte duruşu her birimizi ayrı ayrı kilit parti olarak tutar. Çok zor bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti rejimi sırat köprüsünden geçecek. Her birimiz kendi üzerimizden birbirimize iplerle bağlıyız. Birimiz düşmeyecek düşersek hepimiz düşecek. Birlikte yürüdüklerimizin duruşuna özen, saygı göstermeliyiz esas ittifakımız bu yöndedir. Gönül ittifakımız var. Her birimiz birbirimize saygılıyız" açıklamasında bulundu.