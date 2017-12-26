CHP'li Özel: Önce kendi adalarına sahip çık

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nı restorasyon için istemesini eleştirdi. Özel, "18 tane ada verdin Yunanistan'a. Sen bu adaları Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Önce kendi adalarına sahip çık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini öne sürdü. Özel, "KHK Meclis'ten çıksa böyle olmazdı. Meclis'te komisyon var, genel kurul var, tartışılıyor. KHK'da bunlar yok. Adalet Bakanı ise bu konuda bir düzeltme yaptı ve dedi ki 'Yanlış manaya geliyor olabilir. Amacımız 15-16'sıydı, bunu düzeltebiliriz' demişti. Bugün, 'Düzeltme ne zaman olur?' diye bekliyorduk. Televizyona çıkmış, 'O, o manaya gelmez' diyor. Bir gerçek var. Saray, bu muğlak kelimelerden bir şey murat ediyor. Yarın Türkiye'de büyük bir kaosu tetikleyebilecek bir şey murat ediyor. Kendisine karşı yapılan her protestoya 'Bu darbe girişimidir, çullanın milletin üstüne' demeyi murat ediyor. Muğlak ifadeyi dün, 'Düzeltiriz' diyen Adalet Bakanı bugün çark ediyor. Adalet Bakanı'nın da zihnindekini, dilindeki değiştiren bir irade var. Saray iradesi Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek bir düzenlemenin arkasında durmakta, muğlak kelimeler kullanarak ucu açık bırakmaktadır" diye konuştu.