CHP'li Özel: Siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıya ilişkin, "Siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. CHP'li Özel, Ak Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Türkiye adına utanç verici ve yürek burkucu bir haber aldık. Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız seçim çalışması yaparken, bir saldırıya uğramış. Bu son derece üzücü bir durum. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi ailesine ve teşkilatına, hem de sayın milletvekili ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Şiddet nereden gelirse gelsin, terör nereden gelirse gelsin, bir insanlık suçudur ve herkes tarafından lanetlenmelidir. CHP grubu adına siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.

