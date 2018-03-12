Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz siyasi ittifakların olması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Ancak bunun bütün partilere açık, adil, şeffaf ve iyi bir seçim sistemiyle desteklenen şekilde yapılması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, Cumhurbaşkanının futbolcu Arda Turan’ın düğününe sivil plakalı araçla gittiğine dikkat çekerek, milli takım futbolcusu Arda Turan’ın düğününe Türk milleti adına Cumhurbaşkanlığı forslu arabayla gitmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, seçim ittifakı görüşmelerine başlayacaklarını da hatırlatarak, "Biz siyasi ittifakların olması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Ancak bunun bütün partilere açık, adil, şeffaf ve iyi bir seçim sistemiyle desteklenen şekilde yapılması gerekir. Bu iki parti için yapılmaktadır. İttifak yaparlarsa yarar sağlıyor, yapmayanlara sağlamıyor. İttifak yapmayan 999 oy alsa Meclise girmemektedir. Burada eşitlik ilkesine sorun oluşturacak bir gelişmeyle karşı karşıyayız" dedi.

Özel, Meclis iradesini hiçe sayan bir anlayış olduğunu savunarak, "Üzücü olan her iki partiye de bu dilin sirayet etmiş olması. MHP Meclis Genel Kurul çalışmasını hiçleştirmiştir. Kendilerinden istediğimiz randevuya yanıt vermeyen MHP, telafi çabasına girmiş. ’Önce biz istemedik’ diye birbirlerine girmişler, sonra buraya çıkıp ’istediği doğrudur, kendi merakıdır’ diye ciddiyetsizliğe imza atmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erken seçim iddialarına yönelik soruya ise Özel, "Yapılacak seçimlerde kim kazanacak? CHP’nin adayı kazanacak, bunun için öne çekmiyor. Seçimi öne çekerse cumhurbaşkanı olamayacak 2 Kasım’da. Kendi belki katılır, ’eski Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla mutlaka davetiye yollanacak ama 30 Ağustos’ta selamlama yaparken orada başka cumhurbaşkanı yer alacak" yanıtını verdi.