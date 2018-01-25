CHP'li Özel: Yaşanması öngörülüyordu, birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi

Son Güncelleme 9 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 11:03 |9 saat önce

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. 15 Temmuz, adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi" dedi. Burdur Belediyesi tarafından gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Özel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, belediyenin konferans ve sergi salonunda düzenlendi. Uğur Mumcu'yu anma etkinliğinde CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Osman Gök ve Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek de yer aldı. CHP'li Özel, etkinlikteki konuşmasında, 15 Temmuz'un 'dört başı mamur darbe girişimi' olduğunu kaydederek, "15 Temmuz, bizim bizatihi Meclis'te, Ankara'da yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz ardından devamında yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz bir darbe girişimi. Başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro- miyatro değil; ama daha sonraki tanımlamamızla kontrollü bir darbe girişimi. Nedir kontrollü darbe? Gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir darbe girişimi" dedi.

'BİRİLERİ 15 TEMMUZ'U SESSİZCE BEKLEDİ' Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nda görevlendirilen CHP'li milletvekillerinin bu çıkarımda bulunduğunu belirten Özel, "Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. Nisanın 5'inde ve 23'ünde, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın bir köşe yazarı yazdı. 15 Haziran'da bir iddianame hazırlandı ve darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu söylendi ordunun içindeki bazılarının ve 15 Temmuz adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi" diye konuştu. 'KARNIYARIK GİBİ YARDIK, BAKTIK' CHP'nin içinden tek bir darbeci çıkmadığını vurgulayan Özel, "Bir CHP milletvekilinin, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısının karısı, çoluğu, çocuğu bu darbenin içine karıştırılmadı. Karıştırılmaya çalışılanların masumiyetleri ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Tanka bayrak sallayan, alkış yapan, darbeden medet uman bir kişi çıkmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içini karnıyarık gibi yardık, baktık; içinden 100 bin tane FETÖ'cü pislik, 10 binlerce darbeci çıktı" dedi.