CHP'li Özel: Yaşanması öngörülüyordu, birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. 15 Temmuz, adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi" dedi.Burdur Belediyesi tarafından gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Özel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, belediyenin konferans ve sergi salonunda düzenlendi. Uğur Mumcu'yu anma etkinliğinde CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Osman Gök ve Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek de yer aldı.CHP'li Özel, etkinlikteki konuşmasında, 15 Temmuz'un 'dört başı mamur darbe girişimi' olduğunu kaydederek, "15 Temmuz, bizim bizatihi Meclis'te, Ankara'da yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz ardından devamında yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz bir darbe girişimi. Başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro- miyatro değil; ama daha sonraki tanımlamamızla kontrollü bir darbe girişimi. Nedir kontrollü darbe? Gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir darbe girişimi" dedi.'BİRİLERİ 15 TEMMUZ'U SESSİZCE BEKLEDİ'Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nda görevlendirilen CHP'li milletvekillerinin bu çıkarımda bulunduğunu belirten Özel, "Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. Nisanın 5'inde ve 23'ünde, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın bir köşe yazarı yazdı. 15 Haziran'da bir iddianame hazırlandı ve darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu söylendi ordunun içindeki bazılarının ve 15 Temmuz adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz'u sessizce bekledi" diye konuştu.'KARNIYARIK GİBİ YARDIK, BAKTIK'CHP'nin içinden tek bir darbeci çıkmadığını vurgulayan Özel, "Bir CHP milletvekilinin, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısının karısı, çoluğu, çocuğu bu darbenin içine karıştırılmadı. Karıştırılmaya çalışılanların masumiyetleri ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Tanka bayrak sallayan, alkış yapan, darbeden medet uman bir kişi çıkmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içini karnıyarık gibi yardık, baktık; içinden 100 bin tane FETÖ'cü pislik, 10 binlerce darbeci çıktı" dedi. 'SEÇTİKLERİ YOLU GÖRMEK LAZIM'Ülkenin en büyük sorununun, şehitleri ve evlatları ayrıştırmak olduğunu savunan CHP'li Özel, şöyle konuştu:"Kendinden olduğunda şehit, başkasından olduğunda başka biri; diye bakmak. Bugün, bu ülkede Abdullah Tayyip Olçok denen 16 yaşındaki o güzelim evlada bizim ağladığımız gibi Tayyip Erdoğan da Berkin Elvan'a ağlayabilirse o gün, bu ülkede gerçek anlamda bir cumhurbaşkanından bahsedilebilir. Ama Abdullah Tayyip Olçok denilen o günahsız evlat hepimizin içini burkarken, aynı yaştaki Berkin'e 'terörist' deyip, annesini meydan meydan yuhalatanların bu ülkedeki en büyük amaçlarına ulaşmak için seçtikleri yolu görmek lazım." 'FAY HATTI, ÇATLAK BULACAK; AYRIŞTIRACAK, ÖTEKİLEŞTİRECEK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi:"Bu ülkeyi ilkokul 4'ten öğrendiği bir matematik formülüyle yönetiyor, adam. Nedir o? OBEB. Ortak bölenlerin en büyüğü. Bizatihi kendisi. Ne yapıyor? Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, dindar olmayan, Gezi'de meydanda olan yüzde 50, evde zor tuttuğum yüzde 50, şu anda nikahını imama kıydıranlar, nikahını belediye memuruna kıydıranlar. Önemli olan bir fay hattı, bir çatlak bulacak. Sonra bu çatlağı ayrıştıracak, ötekileştirecek, kutuplaştıracak. Sonra kutuplardan kendinden olmayanı şeytanlaştıracak, kendi tarafını arkasına toplulaştıracak. Mesele bu. Bu adam, ortak bölenlerin en büyüğü olarak bir fay hattı bulup kutuplaştırdıkça bizim görevimiz kucaklaştırmak, o ötekileştirdikçe biz sahiplenmeliyiz."Anma programı, Burdurlu amatör müzik grubunun dinletisiyle sona erdi.