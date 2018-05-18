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CHP'li Özel'den 'provokasyon' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde provokasyonlara dikkat edilmesini istedi.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde provokasyonlara dikkat edilmesini istedi. Bir etkinliğe katılmak üzere Adana'ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Adana Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile partililerin eşlik ettiği Özgür Özel, "Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız. Seçimin gündemini CHP ve beyannamemiz belirleleyecek" dedi. 'İKTİDARA YÜRÜYORUZ' 24 Haziran seçimlerine büyük bir özgüvenle hazırlandıklarını aktaran Özgür Özel, şöyle konuştu: "Provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşan ve çirkinleşenlere karşı aksine tebessümle kazandığımızın bilincinde olarak tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara, kucaklaşmak bize, ötekileştirmek onlara, ötekinin hakkını savunmak bize, kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak ve kucaklamak bize, kızdırmak onlara affetmek bize. İktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, Türkiye'yi kucaklıyoruz." 'ÖZÜR BEKLİYORUZ' 'Kurucu Meclis' tartışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, "26'ncı dönem kurucu meclistir' sözünü söyleyenlere 'Hadi oradan' diyoruz. Kurucu Meclis'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz" diye konuştu. Çözüm süreciyle ilgili tartışmaları anımsatıp hükümeti eleştiren Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname ile yaşama geçirme imkanı tanıyan Yetki Kanunu'nun da iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi'ne iptal için dilekçe verdiklerini aktaran Özel, "Yapılan iş meclisin yetkisine tecavüzdür. Anayasa Mahkemesi'nden ivedilikle ve tedbir talebiyle görüşme bekliyoruz" dedi.

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