CHP'li Özel'den tatilcilere '8 Temmuz' uyarısı

'CHP'NİN ADAYI KARŞISINDA SİNİRDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ'

CHP'li Özgür Özel ise, AK Parti iktidarının milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimini erkene çekmesindeki amacın, muhalefeti hazırlıksız yakalamak olduğunu dile getirdi. CHP'li Özel, "Ülke, zor bir sürecin içinde. Bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Baskın seçimin bir tek gerekçesi var. İşler her geçen gün, bugünkü iktidar için kötüye gidiyordu. Yaklaşmakta olan ekonomik buhranı, dövizin dizginlenememesini, faizlerin Cumhurbaşkanı'nın bütün talimatlarına rağmen dizginlenememesini gördüler ve ileriye kalacak bir seçimin kendileri için çok zor olacağını düşünerek, kendi hesaplarına göre muhalefeti hazırlıksız yakalamaya çalıştılar. Ama gelin görün ki karşı karşıya kaldıkları tablo, hazırlıksız olmasını bekledikleri muhalefetin; ittifaksa ittifak, seçim bildirgesiyse seçim bildirgesi, en etkili cumhurbaşkanı adaylarıyla halkın karşısına çıkmasıyla olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada aylardır söylediğimiz bir şeyin gerçekleşmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. 'Öyle mi olur, böyle mi olur' dediler. Dedik ki her parti kendi adayını çıkaracak. Her parti kendi adayını çıkardı. Her parti kendi tabanını motive edecek adayı çıkaracak dedik, aynen öyle oldu. CHP'nin adayı 'O mu olur bu mu olur' dediler. En çıldırtacak adayı göstereceğiz dedik. Şimdi görüyoruz ki Muharrem İnce gündemi belirliyor ve Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar gündem belirlemek ile kendisini usta sayan, kendi kendine övünen o prompterların kahramanı şimdi camdan değil, candan konuşan CHP'nin adayının karşısında sinirden ne yapacağını şaşırmış. Kendisine karşı mizahı kullanan, kendisine karşı pozitif dil kullanan, şaşırtan bir adayın karşısında çılgına dönmüş, hangi aşağılayıcı cümle kullanacağını şaşırmıştır" diye konuştu.