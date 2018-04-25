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CHP’li Özgür Özel: "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

IHAAW131450-SIY/25-04-2018 - CHP’li Özgür Özel: "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı" dedi. 25.04.2018 13:14:50 TSI NNNN

IHAAW131450-SIY/25-04-2018

- CHP’li Özgür Özel: "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı" dedi.

25.04.2018 13:14:50 TSI
NNNN

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