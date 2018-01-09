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CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ | 09.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 31 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Bahçeli için "Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor" dedi.

CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yapacağı görüşmeye ilişkin, "8 Ocak 2018'i de 10 Ocak 2018'i de siyasi tarih, unutulmayacak günler olarak yazacak. Bir partinin, kendisini tasfiye sürecine alması ve ertesi gün yapılan çağrıdan sonra anahtarları teslim için saraya çıkması. Karşı karşıya olduğumuz durum bundan ibarettir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'YE DAVETİ

Özel, Meclis'te gazetecilerin, Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısındaki sözlerine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine açıklamada bulundu.

Özgür Özel, "Aslında bugün Erdoğan'ın ifadelerinden, bu ittifak meselesinin bir an önce konuşulmasıyla ilgili Bahçeli'ye bir davet gittiği, Bahçeli'nin davete cevap vermeden önce dünkü açıklamayı yaparak bir ön aldığı ve o konuşmadan sonra da bugünkü davetin alenileştirilmesiyle birlikte de davete icabet etme kararı verdiği ortada." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin parlamenter siyasetten umudunu kestiğini savunan Özel, şu görüşleri ileri sürdü:

"Türkiye'yi yönetme iddiasını kaybetmiş olan bir partinin tamamen ve tamamen gelecekte kendi birkaç koltukları için bir pazarlık aşamasına girdikleri açıkça görülüyor. Yarın sarayda bir buluşma var. Sarayda yapılacak olan buluşmada, 'Türkçülük bölücülüktür' diyen Erdoğan ile 'Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz' diyen Devlet Bahçeli'nin zirvesine tanıklık edeceğiz. Tarihin en büyük siyasi çelişkisi. Gerçekten bazı sözler söyleniyor, rahatlıkla sarf ediliyor, belki 'Siyaset unutuyor' diye düşünülüyor ama ne arşiv ne de insanların vicdanı unutuyor."

Kendisinin dün MHP'ye yönelik eleştirilerine, MHP kanadından tepki gösterildiğini belirten Özel, "Ama maalesef onlar açısından sıkıntılı durum şu ki bugün Devlet Bahçeli, 'Sizden sözcü olmaz, sizden grup başkanvekili olmaz, sizden genel başkan yardımcısı olmaz. Özgür Özel'e cevap verme sorumluluğu yine bana düştü' dedi ve kendisi bir şeyler söyledi." diye konuştu.

Bunun, MHP ile yaşadıkları ilişkide yeni bir durum olmadığını dile getiren Özel, "Biz, Devlet Bahçeli'ye 'Selektör yapıyor' deyince o 'Namert' diyor. Biz, Devlet Bahçeli'ye, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden bir anlaşma yapıyorlar' dediğimizde o 'Soysuzca iddialar' diyor. Zaman bir buçuk yıl sonrasına geliyor, dün çıkıyor, 'Cumhurbaşkanı adaylığım yok, ben cumhurbaşkanı adayı değilim, benim adayım Tayyip Erdoğan' diyor. Dün, dünya siyaset tarihine geçen bir gün olmuştur." diye konuştu.

Özel, 2019'da yapılacak seçim için AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını ama şu anda MHP'nin cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti. Özel, "Dünya siyaset tarihinde görülmedik bir şekilde, daha iktidar partisi kendi adayını göstermeden bir muhalefet partisi, iktidar partisinin genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"KAPATILAN PARTİNİN ANAHTARLARINI TESLİM ETMEYE GİDİYOR"

Yapılan işin, siyaset ciddiyetiyle bağdaşmadığını ileri süren Özel, şunları kaydetti:

"Şöyle bir gerçek de var. Sen, kapıya 'Kapatıyoruz, maliyetine satışlar. Bu parti bitti' diye yazarsan, öbürü de 'Kelepir parti buldum, almaya gidiyorum' diye koşturur. Yarın açıkça görülen bir durum vardır. Hani diyordu ya 'Fiili duruma bir hukuk kazandıralım'. Dün ortaya konulan fiili duruma yarın bir hukuk kazandıracaklar. Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor. Kapatma kararını verdiği, tasfiye sürecine soktuğu partisinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor. 8 Ocak 2018'i de 10 Ocak 2018'i de siyasi tarih, unutulmayacak günler olarak yazacak. Bir partinin, kendisini tasfiye sürecine alması ve ertesi gün yapılan çağrıdan sonra anahtarları teslim için saraya çıkması. Karşı karşıya olduğumuz durum bundan ibarettir."

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MHP Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli CHP Özgür Özel

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