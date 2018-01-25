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CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 04:40 | Son Güncelleme 2 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil." dedi.

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Özel, Burdur Belediyesi tarafından Belediye Konferans ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi" etkinliğine katıldı.

Uğur Mumcu'nun, dile getirdiği iddiaların arkasının, altının boş olmadığını ve araştırmacı gazeteciliğin savunucusu olduğunu belirten Özel, onun her süreçte doğru yerde durduğunu ve daima pozisyonunu savunduğunu söyledi.

Gerçek bir aydın olan Uğur Mumcu'nun 1990'larda ordudaki cemaatçi yapılanmaya dikkati çekerek, bunların günün birinde kurmay, amiral, general olabileceğini ve esas tehlikenin o zaman görüleceğini söylediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek. 15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil."

Daha sonraki tanımlamalarının kontrollü bir darbe girişimi olduğunu savunan Özel, kontrollü darbenin gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir durum olduğunu, bunu Uğur Mumcu'nun 23 yıl önce gördüğünü, pek çok aydın ve yazarın on yıllardır söylediğini öne sürdü.

"15 Temmuz, siyasi partiler için turnusol kağıdı veya adeta karnıyarık gibi herkesin içini açtı, içine baktı. Bizim içimizden bir tane darbeci çıkmadı." diyen Özel, CHP'ye "darbeci, FETÖ'cü, terörist" diyenlere, geçmişte, bugün ve yarın yaşanabilecek her türlü mağduriyet ve eşitsizlik karşısında hak, hukuk, adalet diye 432 kilometre yürümüş bir adamın partisinden terörist çıkmayacağının söylenmesi gerektiğini ifade etti.

AFRİN OPERASYONU VE AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Kahraman ordunun Suriye'nin Afrin bölgesinde büyük mücadele verdiğini vurgulayan Özel, "Şehitler hepimizin yüreğini yakıyor. Gazilere en kısa zamanda şifa ve sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu ülkenin hangi zorluklar içerisinde yaşadıklarını, sınırındaki sıkıntıların hepsini biliyoruz. Sınır ötesinde evladı olan bütün annelerin gözünden yaş akmaması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Özgür Özel, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı olduklarını, demokrasiyi savunduklarını, bütün düzenlemelerin OHAL ile yapıldığını belirtti.

AK Parti ile MHP'nin basit bir hesap yaptığını iddia eden Özel, kendilerinin böyle bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını, ittifakı 16 Nisan 2017'de gönüllerde yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Özel'e, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından plaket verildi.

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TBMM darbe CHP Özgür Özel darbe girişimi 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah aşkına siz nasıl bir partsiniz düne kadar yırtıyordunuz kendimizi tiyatrodur diye ne oldu da şimdi gene çark ettiniz
taş mı düştü bunların kafasına ?
operasyon bitti günaydın.
Süleyman soylunun chp versiyonu bakanlık karşılığı akp ye geçer bu yakında
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