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CHP'li Özgür Özel'den 'İttifak Komisyonu'nun toplandığı salona eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ | 19.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'İttifak Komsiyonu'nun Meclis Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda yapılmasına ilişkin Meclis Başkanına gönderdiği yazıda, "Adı geçen toplantı salonunun iki siyasi parti arasında yürütülen müzakerelere açılması talebi hangi siyasi parti grubundan gelmiştir ve söz konusu talep hangi gerekçelerle makamınızca karşılanmıştır sorularının yanıtlanması gerektiği düşünülmektedir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'den oluşan Milli Mutabakat Komisyonunun TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesine ilişkin TBMM Başkanlığına yazı gönderdi. Özgür Özel, Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda bugüne kadar TBMM'nin faaliyetleri kapsamında İçtüzük gereği tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen toplantılar ile kurumsal faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin toplantıların gerçekleştirildiğini belirttiği yazısında şu ifadeleri kullandı: "Siyasi partilerin tümünü kapsamayan birkaç siyasi partinin kendi aralarında yürüttükleri faaliyetler, bu siyasi partilerin genel merkezlerinde ya da TBMM'de bu siyasi partilere ayrılmış olan alanlarda gerçekleştirilmektedir. TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu ve TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu gibi TBMM'nin kurumsal kimliğini temsil eden alanlar siyasi partilerin faaliyetlerine açılmadıklarından dolayı, yeni Halkla İlişkiler Binasında milletvekillerinin kullanımına açık toplantı salonları yapılarak bu ihtiyacın giderilmesi amaçlanmıştır. TBMM yerleşkesindeki alanların kullanımı konusundaki kuralların uygulanmamasının bu konuda bir karmaşa ortaya çıkaracağına kuşku yoktur. Bu bağlamda adı geçen toplantı salonunun iki siyasi parti arasında yürütülen müzakerelere açılması talebi hangi siyasi parti grubundan gelmiştir ve söz konusu talep hangi gerekçelerle makamınızca karşılanmıştır sorularının yanıtlanması gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu toplantı salonunun iki parti arasındaki müzakerelere tahsis edilmesi konusundaki bilgi talebimizi iletir, saygılarımı sunarım."

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