CHP'li Özkan: Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamamız gerekiyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Artvin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Biz haklıyız, güçlüyüz ve kazanacağız ama bir şey yapmamız gerekiyor. İnancımızı çocuklarımıza, genç kuşaklara taşımamız gerekiyor. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamamız gerekiyor" dedi.
CHP Artvin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Artvin Merkez Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurula, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın yanı sıra partililer katıldı.
ÖZKAN: BİZ HAKLIYIZ, GÜÇLÜYÜZ
Genel kurulda bir konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşanan birlik ve beraberliğin asla bozulmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz haklıyız, güçlüyüz ve kazanacağız ama bir şey yapmamız gerekiyor. İnancımızı çocuklarımıza, genç kuşaklara taşımamız gerekiyor. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamamız gerekiyor. Bu salonlar bizim coşkuyla kucaklaşacağımız salonlar. Coşkuyla birbirimizin eksiğini tamamlayacağımız salonlar. Bu salonlarda inancın tazelenmesi, umudun tazelenmesi ve birbirimize aşkla, sevgiyle bakmak dışında bir şey olamamalı. Bizim en büyük eksiğimiz birbirimize sevgimizi anlatamamak. Biz birbirimizi kucakladığımızda, birbirimize sevgi ile yaklaştığımızda, emeğimize takdir, şükran ve vefayı gösterdiğimizde bu sorunlarımızın neredeyse tamamını çözmüş oluruz."
'BALYOZ VE ERGENEKON'DA SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ülkenin ilerici, demokrat ve devrimci insanlarının sindirilmeye çalışıldığı kaydederek şöyle konuştu:
"Balyoz ve Ergenekon davalarında bu ülkenin ilerici, demokrat, devrimci ne kadar insanı varsa, onları yok etmek sindirmek için ellerinden geleni yaptılar. O gün görevden aldıkları generallerin ve subayların yerine getirdikleri Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup general ve subaylar bu ülkede darbe kalkışması yaptılar ve 250 şehit vermek zorunda kaldık."
Öte yandan, tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Biber, CHP Artvin İl Başkanı oldu.
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