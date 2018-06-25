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CHP'li Özkan: Dilimizi yapımızı yenileyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacaklarını kaydederek, "Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz" dedi.

CHP'li Özkan: Dilimizi yapımızı yenileyeceğiz

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacaklarını kaydederek, "Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabını takip eden 1 milyon 12 bin kişiye ilettiği notta CHP'nin yeniden yapılanma mesajını şu sözlerle iletti:
"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok. Türkiye’nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz."

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CHP'li Özkan: Dilimizi yapımızı yenileyeceğiz

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