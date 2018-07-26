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CHP'li Özkoç: ABD Başkanı istedi diye serbest bırakıyor 2

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesine ilişkin, "Serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse, Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesine ilişkin, "Serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse, Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır. Enis Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, suçu yok ama onunla ilgili ABD başkanının bir isteği de yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, İzmir'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesine ilişkin kararı anımsatarak, "Serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse, Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır. Enis Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, suçu yok ama onunla ilgili ABD başkanının bir isteği yok. Merkel'in bunu yap diyen bir isteği yok. Macron'un böyle davran, serbest bırak diye bir talebi yok. ABD Başkanı istedi diye 'emredersin' diyen bir cumhurbaşkanı, bir kişiyi serbest bırakıyor. 'Benim oraya gönderdiğim misyonerlik yapan kişiyi orada tutamazsınız' diyor. Bütün bu tablo karşısında iktidarın derdi ne? Kemal Kılıçdaroğlu. Sözcü çıkıyor Mahir Ünal ifadesiz, pişkin bir suratla Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. 'Ona cevap vermekten bıktık artık' diyor. 'Aynı şeyler söylüyor' diyor. Kılıçdaroğlu hak hukuk adalet için mücadelesine devam edecek. Mağdurlar için devam edecek. Gece gündüz deneyecek, halkın arasında, içinde olacak. İnsanlara tepeden bakmayacak sizin baktığınız gibi. CHP 'yi yönlendirmek, onu dizayn etmek ne Mahir Ünal'ın, ne de onun ağababası olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapabileceği bir şeydir" diye konuştu.

Engin Özkoç, rahibin serbest bırakılması halinde ABD'de de tutuklu bulunan Hakan Atilla ile takas edileceği iddialarının anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Utanarak bakıyorum. Hatta bu konuda söyleyecek söz bulamıyorum. 'Al papazı ver papazı' diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ABD papazı teslim etmiş midir? FETÖ elebaşı ev hapsinde midir? Ayağında pranga, kolunda bilezik var mıdır? O orada istediği gibi dolaşıyor. İstediği biçimde hükmediyor. Hem ordu, hem kamu içinde istediği gibi yönetiyor. Eğer o rahip çok yakın zamanda ülkesine dönerse şaşırmayın. Ama masum ve suçsuz olan Enis Berberoğlu talebi Yargıtay’da, 'bu adamı nasıl içeride tutarız' anlayışıyla mahkum edilebilir. Türkiye, ABD ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin emri altında bir ülke haline getirilmiştir."

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