CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı kendini kurtarmak için başkanlarımızın üzerine gidiyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, partili belediye başkanlarının görevden alınmalarına tepki göstererek, "Bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ancak, dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor" dedi.

Edirne'de CHP'nin İl Kongresi'ne katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarına değinerek, hükümete tepki gösterdi. Belediye başkanlarının görevden alındığını belirten Özkoç, şöyle dedi:

"Yıllardan beri denetliyorlar. Bu ülkede yasalar var, mahkemeler var ama mahkemeleri yaptıkları incelemelerden sonra onlar diyorlar ki; 'Burada herhangi bir suç unsuru yoktur.' İçişleri müfettişleri denetliyor, 'Suç unsuru yoktur', diyorlar. Ama mafya ağzıyla konuşan bir İçişleri Bakanı, hani 'Ben size emir veriyorum, gerekirse kolunu kırın sonra benim üzerime atın' diyen İçişleri Bakanı. Hani bir parti lideriyken Tayyip Erdoğan'a söylemediğini bırakmayan. Fethullah Gülen'e 'Sen bizim önderimizsin', savcı Zekeriya Öz'ün arkasında duran, ama ondan sonra bir bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ama dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor. Ama şunu herkes iyi bilsin, bir; millet arkamızda, iki; CHP dimdik ayakta, üç; Allah masumun yanında, zalimin yanında asla olmayacaktır."