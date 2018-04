CHP'li Özkoç'tan özelleştirmelere tepki

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, Baykal'ın durumunun, ailesinin ve doktorların söylediklerinin her gün rapor edildiğini anlatan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun haftada en az bir kere Baykal'ın ailesiyle telefonda görüştüğünü söyledi. Özkoç, "Önemli olan Deniz Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelip birbirlerini görmesi değil. Deniz Baykal'ın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için CHP ailesi, kendi ailesi ve onu seven herkesin, onun üzerinden siyaset üretmeden, olayın hassasiyetine bakarak, kendi ailesini de CHP ailesini de üzmeyecek şekilde demeçler ve yorumlarda bulunması gerekiyor." dedi.

"Postal tartışmaları" ve ittifak görüşmelerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı görüşlerde ama asgari görüşleri vatanın birliği ve bütünlüğü olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının tekrar güçlendirilmesini isteyen, çiftçinin, esnafın, işveren herkesin tekrar itibarlı bir Türkiye'de yaşamasını isteyen siyasi partilerin bir tek seçeneği var. Siyasi görüşlerinin farklılıklarına rağmen asgari müştereklerde birlikte hareket edip, Türkiye demokrasisini faşizmle yöneten, Türkiye'de demokrasi, hukuk ve adalet bırakmayan, Türkiye anayasasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye devam eden siyasi iktidara karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi ön koşulsuz, nasıl ve hangi yöntemlerle, hangi şekilde olacağıyla ilgili siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyor. Bu sürecin sonucunda umut ediyorum ki Türkiye'nin birliğini muhafaza edecek bir anlayışla bu siyasi partiler birlikte hareket ederler ve bu bir an önce gitmesi gereken iktidar, Türkiye'nin başından defolup gider."