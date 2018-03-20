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CHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye’nin gerçek gündem konularına bir önce dönmesi gerektiğini belirterek, "Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti olması yerine Yunan çizmelerini tercih ederim diyen fesin Kadir’i ziyaret edersiniz.

CHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye’nin gerçek gündem konularına bir önce dönmesi gerektiğini belirterek, "Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti olması yerine Yunan çizmelerini tercih ederim diyen fesin Kadir’i ziyaret edersiniz. Anayasanın açık hükmüne rağmen İstiklal Marşı'nı tartışmaya açarsınız. Bu tür yaklaşımlar, bu tür provokasyonlara cesaret verir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilcesinde parti teşkilatını ziyaret edip, CHP İl Başkanı Recep Öktem ve Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Çorlu'da geçen cumartesi günü üzerinde Atatürk resmi bulunan 18 Mart Şehitlere Saygı Yürüyüşü afişlerin yırtılması konusu takip ettiğini belirten Öztrak, "Olaydan haberim olmasıyla valimizi arayıp Üç Kemaller diyarında Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinin yırtılmasının çok ağır bir provokasyon, çok ağır bir tahrik olduğunu kendisiyle paylaştım. Kendisi de bana hak verdi, bir an önce konunun soruşturulması için talimat verdiğini ve konuyla ilgili de bizleri bilgilendireceğini valimiz ifade etti. Bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz. Çünkü mesele ciddidir. Tekirdağ’da provokasyon girişiminin olduğunu göstermektedir. Bu gündem değiştirmek için olabilir, başka amaç olabilir. Biz buna hiçbir şekilde ulu önderimize saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz. Takipçisi olacağız. Yine başka bir olay .57’inci Alay Şehitliği var. Çanakkale 57’nci Alay Şehitliği'nde taşlar sembolik o taşlarda Tekirdağlı şehitlerimizin adları bulunuyor. Onların isimlerini kaldırmışlar. Bu da ayrı bir olay. Bunu da soru önergesi verdim. Açıkçası suç duyurusu var arkadaşlarımızın ki, doğru yapmışlardır. Hiçbir şekilde partimizin kurucu genel başkanı, bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak bu tür girişimler kitleleri tahrik etmekten öteye gitmez. Bu tür insanların yaptığı saygısızlıktan da Atatürk’ümüze hiçbir halel gelmez. Bunu açık, seçik görelim ve bilelim. Bu işin arkasını bırakmayacağız ve bunları yapanların bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.
Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce hastanede tedavi gören yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine tepki göstererek, "Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti olmasını yerine Yunan çizmelerini tercih ederim' diyen fesin Kadir’i ziyaret edersiniz. Anayasanın açık hükmüne rağmen İstiklal Marşı'nı tartışmaya açarsınız. Bu tür yaklaşımlar, bu tür provokasyonlara cesaret verir. Bu nedenle ülkenin gündemi olması gereken yere gelmeli. Bakın arkadaşlar, iktisaden ekonomi olarak baktığınız zaman her geçen gün bu milletin sıkıntıları artıyor. İşsizlik halen çift haneli rakamlarda, aşağıya düşme eğilimi de göstermiyor. Son 10 gün içinde dolara dönüp baktığınız zaman yüzde 2,5 değer kaybetmiştir. Sadece şirketlerin döviz açıkları veya net dış borçları şuan itibariyle değerlendirdiğiniz de 10 günde şirketlerin bilançolarına baktığınız zaman 20 milyar liralık kur zararı girdi. Bunları konuşacağımıza Türkiye gündeminde hiç olmamasına rağmen, hiçbir şekilde cesaret edilip de söylenmemesi gereken anayasaya aykırı olan bir sürü konuyu tartışır hale geliyoruz. Bunlar son derece yanlış. Türkiye önümüzdeki sorunları aşmak üzere gerçek gündemine de odaklanmalıdır" dedi.

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CHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalıCHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalıCHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalıCHP'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalı

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