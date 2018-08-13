CHP'li Öztrak Ülkemizin ve milletimizin yanındayız-1

Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, TL'deki değer kaybının toplumun tüm kesiminin tedirgin ettiğini söyledi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ekonomide yaşananları değerlendirdiklerini ifade ederek, "ABD Başkanını açıklamaları, uygulanan yaptırımlar ve son olarak alüminyum ile demire konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız. İktidarın bu konuda gerekli tepkiyi vermesini ve de ekenomiyi tahkim edecek önlemelere bir an önce ortayı koymasını bekliyoruz." dedi. 'MECLİS DERHAL TOPLANTIYA ÇAĞIRILMALI' Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile savaşı meclisten yönetmiştir. Madem ekonomik savaş diyorsunuz. Bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız. Meclis, derhal TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağırılmalı. Ortak akıl harekete geçirilmelidir" dedi.

