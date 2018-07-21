HABER

CHP'li Öztunç: Bedelli paraları şehit ailelerine dağıtılsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlikten toplanacak paraların büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını talep etti.

CHP'li Öztunç: Bedelli paraları şehit ailelerine dağıtılsın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlikten toplanacak paraların büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını talep etti.
Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il teşkilatında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin gündemini oluşturan bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztunç, bedelli askerliğe karşı olmadığını ve Türkiye'nin profesyonel orduya geçmesi gerektiğini söyledi. Bedelli askerlik ile ciddi para toplanacağını belirten Ali Öztunç, "Bu para ne yapılacak? Ben bu paranın büyük bir kısmının şehit ailelerine dağıtılmasını, onlara verilmesini talep ediyorum. Şehit ailelerinin çocuklarının eğitimi için, şehit ailelerinin evi yoksa ev alınsın, çocuklarının eğitiminde kullanılsın, mağduriyet varsa mağduriyetleri giderilsin. Kalan kısmının ise erlere dağıtılmasını, erlerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitiminin de yanlış olduğunu ifade eden Ali Öztunç, şöyle dedi:
"28 gün temel askerlik eğitimi verilecek. Bu da aslında yanlış bana göre, yani hem adamdan parayı alıyorsun hem de diyorsun ki 'Gel 28 gün askerlik yap'. Şimdi bunların çoğu da çalışıyor. Çalışan bir insan parayı yatıracak, 'Bedelli askerlikten faydalanıyorum' diyecek, 28 gün işinden ayrılacak. Ya izin alamayacak, izin alabilse bile tatilini kaybetmiş olacak, izin alamazsa işinden olmuş olacak. 28 gün boyunca temel askerlik eğitimi verilmeyebilir. Bir de bunun çok ciddi bir masrafı var. 28 gün boyunca askerin botu, askerin kıyafeti, yemeği, şusu busu derken aldığın paranın bir kısmı oraya gidecek hiçbir anlamı kalmayacak. Madem bedelli askerlik çıkıyor, bana göre şahsi düşünce 28 güne gerek yok. Ama 'Bizi 28 gün temel askerlik eğitimi vereceğiz' diyorsa hükümet, benim hükümete bir çağrım var. AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki 6 milletvekilinden özel bir çağrım var. Gelin bu askerlere eğitimi Maraş'ta verelim. 500 bin askerin buraya geldiğinizi düşünsenize, kentin ekonomisine çok ciddi katkısı olur. Onların aileleri de gelir, oteller, restoranlar dolar. Yani ciddi bir anlamda şehirde canlılık olur ve şu yaz aylarında Kahramanmaraş'ın ekonomisi çok ciddi bir ivme kazanır."

FOTOĞRAFLI

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Kahraman 15 Temmuz'u anlattı, salondakiler gözyaşlarını tutamadıKahraman 15 Temmuz'u anlattı, salondakiler gözyaşlarını tutamadı
Buldan: Geçici OHAL kalktı, kalıcı OHAL hayata geçtiBuldan: Geçici OHAL kalktı, kalıcı OHAL hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.