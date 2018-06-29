CHP’li Öztunç: Soylu, CHP'ye saldırmaktan vazgeçsin

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP’li il başkanlarının şehit cenazelerine kabul edilmemesi için müsteşar üzerinden valilere talimat gönderdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyor” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra eşi Buket Öztunç ile CHP Kahramanmaraş İl başkanlığını ziyaret eden Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu toplumu terörize etmekle suçladı. Öztunç, bakanın görevinin terörü sonlandırmak olduğunu toplumu terörize etmek olmadığını belirterek şöyle dedi:

"İçişleri Bakanı tetikçilerle mücadele etmeli, tetikçilik yapmamalı. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni bakanlar atanacak, İçişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na, ‘Benden iyi tetikçi bulamazsın, benden iyi silahşor bulamazsın beni yeniden bakan olarak ata’ mesajını veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne zaman sıkışsa, ne zaman bir sorun yaşasa hemen CHP’ye saldırıyor. CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin, onun haddi değildir, onun gücü de yetmez CHP’ye. CHP; bu cumhuriyeti, bu devleti kuran partidir. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyor.”