CHP'li Öztürk Yılmaz: Bu dönem, dış politikada refah ve zenginlik esas alınmalı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, yeni dönemde Türkiye'nin dış politikasına ilişkin hükümete önerilerde bulunarak, "ABD, İsrail, Suriye ve Mısır'la ilişkilerin sürdürülebilir olması önemlidir. Kırılgan bir ilişki istemiyoruz. Türkiye'nin ekonomik gücünün artması için dışarıda pazar bulması gerekiyor. Bu dönem dış politikada refahı, zenginliği esas alan bir dönem olmalıdır. Üreticimizi desteklemek için dış politikamızı bir enstrüman olarak kullanmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk Yılmaz, özellikle dış politikada tabuların yıkılması gerektiğini, bunun özellikle Beşar Esad bağlamında olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Artık seçimler geride kaldı. Hassas konuları iç politikaya malzeme yapmayın. Bu zamana kadar dış politikada şahıs, firma ve grup çıkarları hükümetin önceliği olmuş, ulusal çıkarlar geri plana itilmişti. Yeni dönemde hükümetten ulusal çıkarları ön planda tutmalarını bekliyoruz. Dış politikada ideolojik yaklaşıma son verilmesi gerekiyor. Bu yaklaşım dünyada negatif bir algı yaratıyor. Mezhepçi yaklaşım Türk dış politikasının önemli sorunlarının başında geldi. Dış politikada mezhepçilik ağır bastı, Irak ve Suriye konusu mezhepçiliğe kurban edildi. İhvan anlayışı dünyanın her tarafında çöktü, bir tek siz yaşatıyorsunuz. Bu anlayış devam ettiği sürece Mısır'la ve Ortadoğu'daki pek çok ülkeyle ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil. Mevcut devletlerle ilişkilerde merkez otoriteyi esas alın. Alt gruplarla, terör gruplarıyla ve o ülkenin merkezi otoritesiyle sıkıntılı olan gruplarla ilişki kurmaktan vazgeçin. Irak ve Suriye örneği ciddi manada sorun yarattı. İlişkileri düzeltmek istiyorsanız bu alt gruplarla aranıza mesafe koyun."