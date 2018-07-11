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CHP'li Öztürk Yılmaz: Hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar'ı eleştirerek, "Sen daha kendi kurumuna sahip olamamışsın, içine ne kadar hain varsa doldurmuşsun, devlet sisteminin için boşaltmışsın, hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun" dedi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar'ı eleştirerek, "Sen daha kendi kurumuna sahip olamamışsın, içine ne kadar hain varsa doldurmuşsun, devlet sisteminin için boşaltmışsın, hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk Yılmaz herkesin özeleştiri yapması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi: "Seçimde muhalefet yenildi. Artık herkesin özeleştiri yaparak, yoluna devam etmesi için güçlenmesi lazım. İç tartışmalar Türkiye'nin gündeminde olmamalıdır. Tayyip Erdoğan'ın kendi dış politikasından bahsetmesi gerekiyor. Kendine göre dostları, düşmanları olacak; devletin çıkarları değil kendi çıkarları söz konusu olacaktır. Şahsi değerlendirmeleri, dostlukları, korkuları, kaygıları dış politikaya damga vuracaktır. Kendisiyle ilgili ortaya çıkacak bir zarar ülkeye rücu etmiş olacaktır. Devletin ali çıkarlarını savunanlar yerine yalakalar çoğalacaktır." AKAR'A ELEŞTİRİ Öztürk Yılmaz, Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar'ı da eleştirerek, "Genelkurmay Başkanı olarak sen daha kendi kurumuna sahip olamamışsın, içine ne kadar hain varsa doldurmuşsun, devlet sisteminin içini boşaltmışsın, hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun. Bu hiç yakışık alan bir durum değildir. Yeni bir mücadele başlayacaktır, demokrasi mücadelesi başlayacaktır" diye konuştu. '13 RAKAMINI UĞURSUZ BULUYORUM' Öztürk Yılmaz, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de defteri '12. Cumhurbaşkanı' olarak imzaladı. YSK mazbatayı 13. Cumhurbaşkanı olarak hazırlamıştı" demesine üzerine, "13 rakamını uğursuz buluyorlar. Zaten dünyada da uğursuzdur. Kendisi de uğursuz olduğu için bu mitolojinin kendisiyle örtüşeceğini düşündü. Bu konunun Türkiye'de tartışılacağını gördü ve ona göre bir düzenleme yaptı. Ona bile karıştı" dedi.

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