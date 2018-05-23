CHP’li Parlar, adaylıktan çekildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da CHP’nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. CHP'nin ilk açıkladığı listede adı yer almayan ancak son değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum” ifadelerine yer verdi.
FOTOĞRAFLI
KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!
Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum