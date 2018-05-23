CHP’li Parlar, adaylıktan çekildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da CHP’nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. CHP'nin ilk açıkladığı listede adı yer almayan ancak son değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum” ifadelerine yer verdi.

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