CHP'li Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP Hatay milletvekili adayı Hasan Ramiz Parlar, partisinin bazı illerde son anda liste değişikliğine gittiğini ve bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Listelerin açıklanmasının ardından 11 milletvekilinin seçileceği Hatay'da partisi tarafından 6. sıradan aday gösterilen Parlar, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesine çok az bir zaman kala Genel Merkezce aralarında Hatay'ın da olduğu bazı şehirlerin aday listelerinde değişiklik yapıldığını aktardı.

Değişiklik gerekçesinin nedenini ve zamanlamasını anlayamadığını ifade eden Parlar, şöyle devam etti:

"Bu değişikliği başta Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal saygınlığı ve güvenilirliğiyle siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığım gibi ilk listede yer alan arkadaşımız ve ailelerinin toplum önünde düşürüldüğü durum açısından da son derece travmatik, üzücü ve onur kırıcı bulduğumu belirtmek istiyorum. Normal şekilde açıklanan bir listede bu durumdan onur duyabilirdim. Ancak seçilme ihtimali olmasına rağmen liste ilan edildikten sonra zamansız bir biçimde yapılan bu değişiklik sonucu listeye girmiş olmayı siyaset etiği, insanlık onuru ve kamu vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığımı ve bu nedenle milletvekili adaylık listesinden çekildiğimi bildirir, tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim."

