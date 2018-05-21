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CHP'li Pekşen: Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

 CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

CHP'li Pekşen: Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu.

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