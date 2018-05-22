CHP'li Sağlar'dan partililerine birlik çağrısı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, aday gösterilmemesine tepki gösterenlere, sosyal medya hesabından, "Fikri Sağlar yok diye, bu vekil o vekil yok diye CHP'ye oy vermeyeceğim derseniz, yeni Sağlar'lar, yeni İnönü'ler, yeni Ecevit'ler çıkmasını önlemiş olursunuz" diye seslendi.

CHP'nin 27'nci Dönem Milletvekili aday listesinde yer almayan Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabı üzerinden birlik çağrısı yaptı. Aday listelerinin YSK'ya gönderilmesi öncesi CHP'nin Mersin il ve ilçe örgütlerinin istifası ettiği ile ilgili iddiaların asılsız çıkmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sağlar, "Mersin il ve ilçe örgütlerimizin istifası ile ilgili basında çıkan haberlerin doğru olmaması hepimizi sevindirmiş ve mücadelemizi güçlendirmiştir. Başta il ve ilçe başkanlarımız ve milletvekili adaylarımız olmak üzere, 24 Haziran'da demokrasiye hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

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