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CHP'li Sarıaslan: Bakan Soylu'nun açıklamasını kınıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

 CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını şiddetle kınıyorum.

CHP'li Sarıaslan: Bakan Soylu'nun açıklamasını kınıyorum

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını şiddetle kınıyorum. Acilen bu çatışma dilinden ve ortamından uzaklaşmamız gerekir" dedi.
CHP Milletvekili Sarıaslan, CHP İl Başkanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" açıklamasına tepki gösterdi. Sarıaslan, "Biz seçimden yeni çıkmışken, ortamın yumuşamasını beklerken, İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'na yakışmayacak bir açıklama yaptı. Bunu şiddetle kınıyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Nedeni de mazbatayı alıp yemin ettikten sonra ancak dokunulmazlık başlıyor. O nedenden dolayı da kısa kesiyorum" dedi.
Sarıaslan, "Biz 12 Eylül dönemini yaşamış bir kuşağız. 12 Eylül öncesinde bir iç çatışma ortamında Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi olarak neler çektiğini bilen bir insanım. Hem CHP olarak hem de Nevşehir Milletvekili olarak, kucaklaşmak için milletvekili olduk. Seçimlerden sonra kucaklaşacağımız sözünü verdik. Siyasi partileri kendimize düşman olarak görmüyoruz. Çatışma ortamına girildiğinde, her zaman bir kaybeden olur. Tek taraflı kaybedilmez, iki taraflı kaybedilir. Sonuç itibariyle ülkemiz kaybeder, devletimiz kaybeder, milletimiz kaybeder. Acilen bu çatışma dilinden ve ortamından uzaklaşmamız gerekir" diye konuştu.

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CHP'li Sarıaslan: Bakan Soylu'nun açıklamasını kınıyorum

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