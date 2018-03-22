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CHP'li Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

"Kendi çiftçisini desteklemeyen ülkeler, ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisini desteklemiş olurlar"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kendi çiftçisini desteklemeyen ülkelerin, ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisini desteklemiş olacaklarını söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaliteli tohumluk kullanımının artması, üretim tekniklerindeki gelişmeler ve sulanabilir alanların artmasına bağlı olarak son 10 yılda mısır üretiminin yüzde 37 artışla 4,3 milyon tondan 5,9 milyon tona yükseldiğini ifade etti.

Son yıllardaki artışa rağmen mısırda üretimin tüketime yetmediğini belirten Sarıbal, "AKP'li yıllarda 14 milyon tonun üzerinde gerçekleşen mısır ithalatı için 3,5 milyar dolar ödenmiştir." dedi.

2016 yılında 355 bin ton olan mısır ithalatının 2017 yılında 5 kat artışla 2,1 milyon tona yükseldiğini dile getiren Sarıbal, ithalatın yüzde 90'dan fazlasının Rusya, Sırbistan, Romanya ve Ukrayna'dan yapıldığını aktardı. Sarıbal, şunları kaydetti:

"Unutmamak gerekir ki kendi çiftçisini desteklemeyen ülkeler, ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisini desteklemiş olurlar. Çiftçinin alın terine diğer el koyanlar ise nişasta bazlı şeker ve yem şirketleridir. Türkiye sahip olduğu tarım potansiyelini yeterince değerlendiremiyor, üretimini ve ihracatını arttıramıyor. Buna karşılık ithalata bağımlılığı sürüyor ve sanki bunun olağan hale gelmesi için iktidar tarafından her türlü gayret gösteriliyor. Bilinmelidir ki gıda güvenliğinin ve dış ticaret dengesinin sağlanması, ancak üretimin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, destekleme araçlarının doğru ve amaca uygun olarak kullanılması ve istikrarlı politikalar izlenmesiyle sağlanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi destekleme mısır Orhan Sarıbal

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