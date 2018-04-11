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CHP'li Sarıbal'ın ifadelerine ilişkin iddialar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

AK Parti'li Bilen, CHP'li Sarıbal'ın, terör örgütleri PKK ve DHKP-C için "O örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi." şeklindeki ifadelerinin ses kaydının mevcut olduğunu söyledi

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, terör örgütleri PKK ve DHKP-C için "O örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi." şeklinde ifadelerine ilişkin ses kaydı bulunduğunu savundu.

Bilen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu olarak Denizli'ye gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretindeki toplantıda, CHP'li Sarıbal ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Sarıbal'ın, "AK Parti'nin, 7 Haziran seçimlerini milli irade olarak kabul etmediği ve 1 Kasım'da seçime gittiği" yönünde ithamda bulunduğunu, kendisinin de "Hazirandaki seçimse kasımdaki seçim değil mi? Millet iradesini yansıtmıyor mu? 7 Haziran'da, 12-14 partiyle bir araya geldiniz, yetmedi; bir de illegal örgütlerle iş birliği yaptınız. AK Parti iktidarını yıkmaya yönelik bir girişimde bulundunuz." şeklinde karşılık verdiğini anlattı.

"Kim o örgütler?" diye soran Sarıbal'a, "Dev-Yol, Dev-Sol, DHKP-C ve PKK." cevabını verdiğini belirten Bilen, bunun üzerine Sarıbal'ın, "O örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi." ifadelerini kullandığını söyledi.

Daha sonra Sarıbal'ın, bu ifadelerle 1980 öncesi dönemi kastettiğini ileri sürdüğünü, tutanaklardaki ifadelerin kendisine ait olmadığını savunduğunu dile getiren Bilen, ancak söz konusu ifadelere ilişkin ses kaydı bulunduğunu anlattı.

Orhan Sarıbal ise konuyla ilgili, "Asla böyle bir ifadesi bulunmadığı, söz konusu kelimeleri ağzına dahi almadığı" yönünde açıklama yapmıştı.

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AK Parti Manisa Milletvekili Bilen:

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