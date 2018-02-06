HABER

CHP'li Şeker : Sosyal medyadan yapılan yayınlardan rahatsız oluyorlar

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 15:23 | Son Güncelleme

  SİNOP'ta bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınladığı için eleştirildiğini söyleyerek, "Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar.

CHP'li Şeker : Sosyal medyadan yapılan yayınlardan rahatsız oluyorlar

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınladığı için eleştirildiğini söyleyerek, "Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki sosyal medyadan yapılan yayınlar, bugün havuz medyasının yapmadığını, insanların gerçek bilgiye ulaşmasına aracı oldu" dedi.
Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bu kez Meclis Genel Kurul çalışmalarını canlı yayınlamaya çalışacak. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Bugün internetten yayın yapan televizyonlara da sansür ve RTÜK denetimi getireceklerini söylüyorlar. Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki sosyal medyadan yapılan yayınlar, bugün havuz medyasının yapmadığını, insanların gerçek bilgiye ulaşmasına aracı oldu. Bundan da rahatsız oluyorlar, insanlar gerçek bilgiye hiçbir mecradan ulaşmasın, havuz medyası ne diyorsa ona göre düşünsün ve karar versin istiyorlar ve onun için de ha bire yasakları büyütmeye devam ediyorlar" dedi.
Hükümetin yasakları kaldıracaklarını söyleyerek geldiğini ifade eden Ali Şeker şöyle devam etti:
"Çünkü gerçekleri halk öğrendiği müddetçe kalmaları mümkün değil. Gezi isyanının dördüncü yılında anmada Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüşe katıldık diye 'bir terör anmasına katıldı' diye haber yapanlar, bu yalan haberlerinin halk tarafından gerçekmiş gibi kabul edilmesini istiyorlar. Bunun için de hiçbir kanaldan halkın doğru bilgiye ulaşmasını kabul etmiyorlar ve bu yasaklarını devam ettiriyorlar. Biz bu yasakları çiğnemeye devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Şeker : Sosyal medyadan yapılan yayınlardan rahatsız oluyorlar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.