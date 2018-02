CHP'li Şeker'den artan intihar vakaları için araştırma önergesi

İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, son dönemde artan intihar vakalarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. CHP'li Şeker, intihar girişiminde bulunan kişilerin sayısının hızla arttığını belirterek, "Konuyla ilgili olarak TBMM'nin görevi, bireyleri bu çaresizliğe iten tüm psiko-sosyal, ekonomik ve toplumsal davranışları titizlikle inceleyerek bu durumdan çıkış yolları bulmaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Şeker, intihar vakalarının sebeplerinin, ülke genelinde detaylarıyla araştırılması ve bunların engellenmesine yönelik çözüm yollarının sunulması için Meclis'e araştırma önergesi verdi. Önerge gerekçesinde, ülkede her yıl farklı nedenlerle on binlerce kişinin intihar girişiminde bulunduğunu belirten CHP'li Şeker, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) depresyon konusunda son açıkladığı rapora göre dünya genelinde depresyonda olan kişi sayısı 322 milyon iken, Türkiye'de bu sayının 3 milyon 260 bin 677 kişi olduğu belirtilmiştir. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 4,4'üne tekabül etmektedir. Raporda bireyleri intihara sürükleyen en büyük riskin depresyon olduğuna işaret edilirken 15-29 yaş aralığında yaşanan ölümlerin nedenleri arasında intiharın ikinci sırada yer aldığı da dikkatle üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer veridir. Ayrıca depresyonun, ekonomik nedenlerle, bir yakının kaybedilmesi sebebiyle hastalık, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle artış gösterdiğinin üzerinde durulmuştur. Özellikle istihdam yaratıcı politikaların son yıllarda iktidardaki hükümetler tarafından ortaya konulmaması genç nüfusta işsizlik oranının hızla yükselmesine ve gençler arasında geleceğe yönelik belirsizliklerin artmasına sebep olmaktadır. Bu durum gençleri daha büyük belirsizliklere sürüklemektedir. Bu nedenlerin her biri üzerinde detaylıca düşünülmesi ve olası etkilerinin en küçük boyutlarına dek irdelenmesi şarttır. Aksi durumda toplumda günden güne artan intihar ve intihara kalkışma vakalarının önünün alınması daha da zorlaşacaktır. Son 1 ay içerisinde Antalya'da, Balıkesir'de ve Ankara TBMM önünde de işsizlik ve ekonomik gerekçelerle kendini yakarak intihar olayları gerçekleşmiştir."

'TBMM'NİN GÖREVİ, ÇIKIŞ YOLLARI BULMAK'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine de önerge gerekçesinde yer veren CHP'li Şeker, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından açıklanan son resmi verilere göre de ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2014 yılında 3 bin 169 iken 2015 yılında yüzde 1,3 artarak 3 bin 211 kişi olmuş, intihar edenlerin yüzde 72,7'sini erkekler, yüzde 27,3'ünü ise kadınlar oluşturmuştur. Bu artışın özellikle son günlerde daha da hızlandığı sıklıkla dile getirilmektedir. İntihar vakalarında tetikleyici olduğu belirtilen unsurlardan biri olan uyuşturucu kullanımı ülkemizde son yıllarda tehlikeli bir artış göstermekte, hükümet konuya ilişkin ciddi önleyici çalışmalar yapmamakla eleştirilmektedir. Ülkemizde uyuşturucu kullanımı vb. gibi sebeplerden dolayı yardıma muhtaç kişiler için kurulmuş AMATEM gibi sağlık kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Bu kurumların amacı dünya çapında madde bağımlılığı tedavisinde etkinliği ispatlanmış birçok bilimsel tedaviyi hastalara uygulayarak onları topluma kazandırmaktır. Bu kurumların sayıları çok yetersizdir ve hızla yenileri hizmete açılmalıdır. Ülkemizde farklı gerekçelerle her yıl on binlerce kişi intihar girişiminde bulunmaktadır. İntihar girişiminde bulunan kişilerin sayısı ise hızla artmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak TBMM'nin görevi, bireyleri bu çaresizliğe iten tüm psiko-sosyal, ekonomik ve toplumsal davranışları titizlikle inceleyerek bu durumdan çıkış yolları bulmaktır. Ayrıca bireylerin kendi başlarına içinden çıkamadıkları ruhsal durumlarının düzeltilmesi amacıyla kurulmuş olan AMATEM gibi sağlık kurum ve kuruluşları dururken, çaresizliğe düşmüş bireylerin farklı tarikatlara bağlı yerlerden medet ummasının önlenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak acil surette uygulamaya konulması halk sağlığı açısından da hayati önem arz etmektedir. Bu amaçla TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

'GELİN, ARTAN İNTİHAR VAKALARINI BİRLİKTE ARAŞTIRALIM'

CHP İstanbul Milletvekili Şeker, ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda, intihar vakalarına ilişkin grup önerileriyle ilgili yaptığı konuşmada, "New World Wealth raporuna göre, son 3 yılda 13 bin milyoner ülkeyi terk etti. Bu rakamın 12 bini son 2 yılda başka ülkelere göç etti. Bunun sebebi, yine geleceğe dair umutsuzluk. Sonuç olarak, ülkemizde farklı gerekçelerle her yıl 10 binlerce kişi intihar girişiminde bulunmakta. Bugüne kadar muhalefet olarak ülkenin yaşadığı sorunlarla ilgili verdiğimiz araştırma önergelerini reddettiniz. Terör, çevre, kadın sorunları, gençlik sorunları, esnafın sorunları, uyuşturucu sorunu, tarım sorunu, ÖSYM gibi birçok konuda verdiğimiz önergelerimizi reddettiniz. Ülkenin içinde bulunduğu durum, tüketime dayalı ekonomi politikalarınız gelecekte çocukların iş bulma umudunu da karartıyor. Bu araştırma önergesiyle sizlere 'Gelin, ülkemizde sürekli artan intihar vakalarını birlikte araştıralım' diyoruz. Bu konu hepimizin sorunu, çözüm bulmak da siyasetçiler olarak bizim görevimiz. Kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti ülkemizin huzurunu kaybettirdi. Gelecekte daha çok genç hayatını kaybetmeden bu soruna çözüm bulmaya davet ediyorum sizleri" dedi.