HABER

CHP'li Şener: Soylu göze girmek için demeçler veriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sözlerine tepki göstererek, ''Soylu bir açıklama değil.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sözlerine tepki göstererek, ''Soylu bir açıklama değil. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz" dedi.

Partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerini eleştirdi. Şener, şunları söyledi:

"Soylu bir açıklama değil. İçişleri Bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor 'Acaba çok dikkat çekerim de mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim?' diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz. Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçi de değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm."

'HDP'NİN OYLARININ ARTMASINDA AK PARTİ'NİN ETKİSİ VAR'

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şener, HDP'nin özellikle batıda oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu ileri sürdü. Abdüllatif Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken 'Şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır?' diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız; HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır" diye konuştu.

'DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM OLACAK'

Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, "Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından Meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.

'İKTİDAR TOPAL ÖRDEK GİBİ'

Meclis'te artık iktidarın değil, muhalefetin hakim durumda olduğunu söyleyen Şener, şöyle konuştu:

"Parlamento artık iktidarın hakim olduğu parlamento değil. Muhalefetin hakim olduğu parlamentodur. Bu niteliği açısından da önemlidir. Artık 'Siyaset yeni başlıyor' diyebilirim, 'güçlü bir şekilde yeni başlıyor'. İçinde MHP'nin de bulunduğu, CHP, İYİ Parti'yi muhalefet partileri olarak nitelendiriyorum. Hükümetin içinde bulunmayan bir parti dünyanın her tarafında muhalefet partileri olarak nitelendirilir. Dolayısıyla TBMM'de iktidar çoğunluğunu kaybetmiştir. TBMM'de muhalefet partisinin milletvekilleri çoğunluktadır. İktidar TBMM'de topal ördek konumunda olacaktır."

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlarMuharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar
İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa ettiİYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.