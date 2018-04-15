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CHP'li Tanrıkulu: AK Parti ve lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

 CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesinin ardından gelinen noktada AK Parti ve Cumhurbuşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'e mecbur hale geldiğini söyledi.

CHP'li Tanrıkulu: AK Parti ve lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesinin ardından gelinen noktada AK Parti ve Cumhurbuşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'e mecbur hale geldiğini söyledi.
CHP'nin yarın tüm Türkiye'de 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayaya değişikliği referandumunun yıl dönümünde, OHAL'in kaldırılması ve demokrasi talebiyle yapacakları etkinlikler için Diyarbakır'da il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, Dağkapı Meydan'nda barışçıl bir eylem düzenleyeceklerini söyledi. Diyarbakır'daki bütün demokrasi güçlerini, bütün adalet arayıcılarını yarın Dağkapı Meydanı'na beklediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Türkiye bir ateş çemberi içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'deki bütün siyasi partiler, demokrasi güçleri hep berabere boşa çıkardılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun lideri 15 Temmuz'u bir fırsata dönüştürebilirdi. Bu fırsat, Türkiye'de çoculculuğu, barışı ve demokrasiyi güçlendirme fırsatı olabilirdi. Ancak, sayın Erdoğan 15 Temmuz'u kendisi bakımında bir fırsat olarak görüp, kendi otoriret yönetimini güçlendirmeye zemin olarak kullandı. Hemen 5 gün sonda 20 Temmuz'da, Türkiye'yi yıllardan sonra ülkeyi OHAL ile buluşturdu. Adalet ve Kalkınm Partisi ile lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir" dedi.
'ERDOĞAN VE PARTİSİ TÜRKİYE'Yİ OHAL'SİZ DEVİR ALDI'
AK Parti'nin iktidara geldiği Kasım 2002 yılı öncesinde OHAL'in dönemin koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmasına yönelik kararların alındığını anlatan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "OHAL'i biz kaldırdık" söyleminin doğru olmadığını öne sürdü. Tanrıkulu, "Geçen hafta Van'da Erdoğan il kongresini yaptı. Konuşmasında 'Biz iktidara geldiğimizde yurttaşlarımıza sorduk; Neden razı değilsiniz? Onlar da OHAL'i istemiyoruz dedi ve biz de OHAL'i kaldırdık' diye bir söylemde bulundu. Bu, koca bir yalandır. Kendilerinin OHAL'i kaldırdıkları söylemi koca bir yalan. Erdoğan'ın 'OHAL'i biz kaldırdık' söylemi neden yalan? 3 Kasım 2002 yılında seçimlerde parlamentoda çoğunluk sağladı. 20 Haziran 2002 tarihinde dönemin koalisyonun İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, parlemontoda hükümet adına yaptığı konuşmada, Hakkari ve Tunceli illerinde 30 Temmuz 2002 tarihi itibariyle kaldırılmasını, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise 30 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha uzatmayı istediklerini 30 Kasım itabariyle de Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL'in kaldırılacağını söyledi. 18 Kasım 2002 tarihinde parlamentoda güvenoyu alıp hükümeti kurdular. Bu tarihte sadece Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL vardı ve 30 Kasım 2002 tarihinde de kalktı. Erdoğan ve partisi Türkiye'yi OHAL'siz devir aldı" diye konuştu.

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CHP'li Tanrıkulu: AK Parti ve lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş

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