CHP'li Tanrıkulu'nun Filistinli Tamimi için komisyon kurulması talebi reddedildi

DİYARBAKIR,(DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'Filistinli cesur kız' olarak tanınan Ahed Tamimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması talebi reddedildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından Tanrıkulu'na gönderilen cevabi yazıda, "Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu evinin önündeki İsrailli askerlere tepki göstererek vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra, 19 Aralık'ta evi basılarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit için 7 Ocak günü TBMM'de özel bir komisyon kurulmasını istedi. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na yazılı olarak yaptığı yaptığı başvuruda "16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit edilebilmesi, yaşanan insan hak ihlallerinin bir an önce durdurularak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederim" dedi.