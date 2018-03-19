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CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor?" dedi.

CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor?" dedi.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası sonrası sivil havacılık denetimleri ve uçak bakımları ile ilgili yazılı soru önergesi hazırlayarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada, "Maalesef çok üzücü bir durumla karşılaştık. Bu durumdan bir daha yaşanmaması için dersler çıkarmalıyız. Türkiye'de şirketlere ya da şahıslara ait sivil havacılık hangi düzeyde? Kullanılan jetler hangi sıklıkla denetleniyor? Kullanılan hava araçları daha önce uçuş sırasında problem yaşamış mı? Bunları öğrenmek zorundayız. 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği elim bir kaza sonrasında kader deyip geçmeden, sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalıyız" dedi.
'UÇAK İÇİN UÇAN TABUT YORUMU YAPILIYOR'
Tahsin Tarhan düşen uçakla ilgili 'uçan tabut' yorumlarının yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Özellikle sivil havacılık uzmanları düşen Challenger 604 tipi uçak için uçan tabut yorumunu yapıyorlar. Yüksek irtifada hızlanması zor, basınca karşı dirençsiz bir uçak olduğu söyleniyor. Bu durumda Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır. 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor ? Bir daha bu tip üzücü bir olay yaşamak istemiyorsak varsa sorumluları tespit etmek zorundayız. Türk Hava Yolları, pilotlar için mesleğin en üst seviyesidir. Peki diğer hava yollarında ve özel jetlerde çalışan pilotların eğitim ve pilotaj standartlarını belirleyen, pilotları denetleyen kurum hangisidir. Uçuş becerilerini denetleyen kurum ve kuruluşlar hangileridir, bu soruların cevapları en azından bir daha böyle bir olay yaşanmasının önüne geçecektir."

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