HABER

CHP'li Tekin: Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 12 saat önce

'PARTİM İÇİN ÜZÜLDÜM'

Kongre salonundaki gerginliğin ardından verilen arada kürsüye çıkan Utku Gümrükçü, gerginliğin şahsına değil; partiye yönelik olduğunu öne sürdü. 'Deniz Yücel benim kardeşim' diyen Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Az önce yapılan olaylar, bana değil; partiye yönelik. Bu saldırıyı yapan kişi de 2015 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için onu şikayet eden kişidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bir birbirimizi seveceğiz. Saygı göstereceğiz. El ele tutuşup, AKP faşizmine karşı mücadele edeceğiz. Parti içinde barış, parti dışında yarış. Türkiye önemli süreçten geçiyor. Partim için üzüldüm. Burası İzmir demokrasinin beşiği, insan haklarının özgürlüklerin bir arada yaşama kültürünün gelişmiş olduğu bir kent. Atatürk ilkelerine bağlı yaşama tercihini etmiş Türkiye'nin umudu olmuş bir şehir. Önümüzde uzun bir yol var. Büyük mücadele var. 2019'da Türkiye'de hürriyet mi, dikta mı olacak; onun oylaması var. Bu süreçte birbirimize daha sıkı sarılmalı, saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Birleşe birleşe kazanacağız. 2019'da üç büyük seçim var. Yerel seçim, milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı. Biz hep birlikte İzmir'de ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyen bir partidir. Bu salonda sevmediğim, düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Deniz Yücel benim kardeşim. Biz onunla bu süreçte hiç kavga etmedik. Bu kongrede gençlerin yarışması CHP'nin umududur."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu

CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması

Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması

Bu kez istifa değil! AK Parti ve CHP'den MHP'ye geçtiler

Bu kez istifa değil! AK Parti ve CHP'den MHP'ye geçtiler

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.