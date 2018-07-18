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CHP'li Tekin'den "hayvan haklarına" ilişkin kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP'li Tekin'den "hayvan haklarına" ilişkin kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılması ve emsal mahiyette cezalandırılması için kanun teklifi verdi.

Tekin, "hayvan haklarına ilişkin" 26. Dönem'de hazırladığı yasa teklifini 27. Dönem'de de yeniledi.

Teklifin gerekçesinde, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı işlenen suçlara ilişkin tek düzenlemenin "Mala Zarar Verme" başlığı altında düzenlendiği ve hayvanların bir "can" olarak değil "mal" olarak kabul edildiği belirtildi.

Düzenlemede sadece sahipli hayvanların korunduğu, sokak hayvanlarının ise koruma dışı bırakıldığı ifade edilen gerekçede, sahipsiz hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı suç teşkil eden eylemlerin de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda "kabahat" olarak düzenlendiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, "Son dönemde, hayvanlara karşı işlenen suçların artması, mevcut düzenlemelerin caydırıcılıktan uzak olması ve bu haliyle kamu vicdanını rahatsız etmesi karşısında, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve emsal mahiyette cezalandırılması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır." denildi.

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Gürsel Tekin Hayvan Hakları yasa teklifi

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