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CHP'li Tezcan: Avusturya'nın kararı Müslümanları rencide eder

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararının Müslümanları rencide edeceğini belirterek, "Irkçılığı, inanç üzerinden ayrımcılığı ve çatışmayı körükleyecek bu adımları atmaktan derhal vazgeçmek gerekir.

CHP'li Tezcan: Avusturya'nın kararı Müslümanları rencide eder

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararının Müslümanları rencide edeceğini belirterek, "Irkçılığı, inanç üzerinden ayrımcılığı ve çatışmayı körükleyecek bu adımları atmaktan derhal vazgeçmek gerekir. Bunu şiddetle kınıyoruz ve bu konuda millet olarak 81 milyon yürek ve gönül birliği içerisinde olduğumuzu ve yürekten karşı çıktığımızı bilinmesini istiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Niğde'de partisinin milletvekili adayları Ömer Fethi Gürer, Ahmet Oğuz Özmen ve Nagihan Eskioğlu ile basın toplantısı düzenledi. Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken 'Anadolu Kalkınma Kuşakları Projesi'nden söz etti. Tezcan, "16 milyon yoksul yaratmış, 6 milyon işsiz yaratmış memlekette bunu gidermek için ne lazım; biz oturduk masa başında bunun için ciddi ciddi çalışmalar yapıyoruz. Nereye nasıl fabrika kurarız, '5 Anadolu Kalkınma Kuşağı'yla göçü nasıl durdururuz? Niğde boşalıyor, Yozgat, Nevşehir, Sivas boşalıyor. Anadolu boşalıyor başka yerlere gidiyor; biz bunu nasıl durdururuz diye kafa yoruyoruz, o kahvehane açma peşinde. Temel meselemiz işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak" diye konuştu.
AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARINI ELEŞTİRDİ
Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararının Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, bu meselenin Müslüman toplumu rencide edeceğini kaydeden Tezcan şunları söyledi:
"7 tane camiyi kapatıyor, imamları sınır dışı ediyor. Ben merak ediyorum. Avrupa değerleri diye anlattıkları, övündükleri değerlerin başında düşünce, din, vicdan ve inanç özgürlüğü gelir. İnsanları inanç üzerinden ayrıştıran, inanç çatışması yaratan böyle bir tutum kabul edilemez. İnsan haklarıyla, evrensel değerlerle, 21'inci yüzyıl değerleriyle, insanlık değerleriyle ve övünülen Avrupa değerleriyle bağdaşan bir tutum değildir. İnançları nedeniyle ayrımcılığa hiç kimseyi maruz bırakma hakkınız yok. O yüzden Avrupa hükümetinin derhal bu yanlıştan dönmesi gerekir. Irkçılığı, inanç üzerinden ayrımcılığı ve çatışmayı körükleyecek bu adımları atmaktan derhal vazgeçmek gerekir. İnanç üzerinden siyaset zeminine hizmet edecek, inanç üzerinden siyaset yapmaya fırsat verecek bu uygulamalar insanlığı bölen, parçalayan uygulamalardır. Bunu şiddetle kınıyoruz ve bu konuda millet olarak 81 milyon yürek ve gönül birliği içerisinde olduğumuzu ve yürekten karşı çıktığımızı bilinmesini istiyoruz. Bu mesele Müslüman toplumunu rencide edecek bir meseledir."

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