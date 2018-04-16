CHP’li Tezcan: “Biz OHAL’in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Biz OHAL’in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. İktidarın OHAL bağımlısı olduğunu savunan Tezcan, “OHAL’siz Türkiye’yi yönetemiyorlar. Tek adam rejimi OHAL’siz Türkiye’yi yönetemiyor. 1,5 ayda bitireceğiz dedikleri OHAL’in neredeyse ikinci yılı tamamlanacak. Son üç aylık düzlüğe giriliyor. Yine uzatma iradesini kamuoyuyla paylaşmaya başladılar. Tek adam koalisyonunun sözcüsü Bahçeli de şimdi önce uzatılması gerektiğini ifade eden, bu işin öncülüğünü yapan kendisi olmaya başladı. Hem Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hem de tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli, OHAL’in devam etmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Biz OHAL’in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde saat 12.00-13.00 arasında bütün örgütlerimiz, sivil toplum örgütleriyle beraber demokrasiyi isteyenler OHAL’e karşı olanlar bir araya geldiler ve ‘OHAL değil demokrasi’ dediler. Türkiye’nin ihtiyacı OHAL değil demokrasidir. Türkiye’nin geleceği OHAL’de değil demokrasidedir” ifadelerini kullandı.

“OHAL şartlarında güven olmaz”

Son dönemlerde ekonomide çok ciddi sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya olunduğunu savunan Tezcan, “Dolar 4 lirayı, euro 5 lirayı geçti. Benzin 6 lirayı geçti. İşsizlik yüzde 11. Enflasyon yüzde 12. 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul. Böyle bir tablonun bir tane sorumlusu var. Tek adam rejimi. Yalancı pehlivanlık yapıp kur savaşları diye bir savaş icat edip, bize karşı komplo kuruyorlar diye komplo teorilerine sığınacağınıza yapacağınız bir tane iş vardır. Ekonomi güven ister. Yatırımcı güven ister. Uluslararası kuruluşlar güven ister. Finans piyasası güven ister. Güven OHAL rejimiyle bağdaşmaz. OHAL şartlarında güven olmaz. Bu işin çözümü yalancı pehlivanlıktan geçmiyor Erdoğan, bu işin çözümü OHAL’i kaldırmaktan, piyasalara güven vermekten geçiyor. Kurun ateşini düşürmek istiyorsanız, işsizlikle mücadele etmek istiyorsanız, yatırımları arttırmak istiyorsanız, Türkiye’yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız atacağınız ilk ve en önemli adım OHAL’i kaldırmaktır” dedi.

“Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken olan Suriye halkına oldu”

Geçtiğimiz hafta sonu bir Suriye müdahalesiyle karşı karşıya kalındığını belirten Tezcan, şunları kaydetti:

“Ortadoğu’da petrolü ve doğalgazı paylaşmak için enerji kaynaklarını paylaşmak için halkların kanını akıtanlara lanet okuyoruz. Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken olan Suriye halkına oldu. Türkiye bu çerçeve içerisinde dış politikasındaki sapmalar nedeniyle AK Parti hükümeti Türkiye’yi bu bataklığın içerisine bodoslama soktu. Şimdi debelenmeye başladı. Suriye müdahalesi yanlıştır. Kimyasal silah kullanımı bir insanlık suçudur. Kabul edilebilir bir şey değildir. Ancak kimyasal silah kullanımı ne kadar büyük bir insanlık suçuysa kimyasal silah kullanıldı iddialarını temellendirmeden bunu bölgedeki egemenlik arayışının aracı hale getirip dün Irak, bugün Suriye’de bu oyunların malzemesi haline getirmekte o kadar insanlık suçudur. Suriye’de BM gidip inceleme yapacaktı. Neden müsaade etmiyorsunuz? BM’nin bu konuda bölgede araştırma yapmasını sağlamadan bu tip adımlar ve bu tip adımlara heyecanlı ve istekli destek çıkmalar Türkiye’nin bölgede izleyeceği politika olmamalıdır, olamaz. Bölgede yapılacak bir şey vardır. Bölgede 4 önemli devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, Suriye. Türkiye, İran, Suriye ve Irak, Suriye meselesinde bölgedeki süreçte etkin aktif rol almalı ve çözümün aktörleri bunlar olmalıdır.”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, bir soru üzerine Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın aslında AK Parti Genel Başkanının klasik yaklaşımını temsil ettiğini, kendinden olmayan ve kendi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Dövizin pozisyonunun milletin gözü önünde olduğunu kaydeden Tezcan, “Bunu hangi kılıfla ambalajla örtmeye çalışacaklar bilemez durumdalar. Bu memleketin alın terini, milletin alın terini euro karşısında, dolar karşısında Türk lirasını heba ederek ekonomiyi içinden çıkılmaz bir duruma sokarak milletin yüz yıllık birikimlerini satıp 16 yıllık iktidarını sürdürmek isteyenler, kur üzerinden bu millet bir şeyi satmaz ya da satar tartışmasını yapma hakkına sahip olması gerekir” dedi.